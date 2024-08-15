7月台股基金規模減 績效佳、高股息主題卻逆勢增長

7月境內基金總規模再攀新高，台股基金(國內投資股票型)規模受行情自歷史高點修正衝擊不增反減，單月跌幅達6.39%，居所有類型之冠，不過，績效較佳及高股息主題標的，仍逆勢吸金表現亮眼。

根據投信投顧公會最新統計至2024年7月，國內投資股票型因台股7月明顯回檔，較6月減少359億元、跌幅6.39%，規模自歷史高點5,627億元降至5,268億元。

不過，今年來績效表現較突出及聚焦高股息主題標的，在7月行情回檔時，持續受到投資人青睞。據統計，7月規模逆勢增加前十名基金都處於淨申購狀態，而且今年來績效至2024年7月皆優於整體台股基金平均漲幅13.9%，其中，復華復華、復華全方位、富邦等三檔基金績效更有逾3成。

聚焦高股息主題的國泰台灣高股息、日盛台灣永續成長股息、統一台灣高息優選等三檔基金亦吸引資金逢低布局，此外，路博邁台灣5G股票基金也有多個級別進榜。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，第3季起台股波動幅加大，但基本面仍處正向，預估企業獲利成長動能將延續至2025年，加上美國聯準會降息循環將展開，研判股市長多趨勢未變。因應後續行情變化，操作策略將以產業能見度高的大型權值股為核心持股，並降低高評價、高融資個股，避開股市籌碼面調整帶來的震盪風險。類股配置則以AI概念股為主軸，但不單壓更為分散，並增加籌碼較穩定且業績低基期、低評價轉機股與降息受惠標的。