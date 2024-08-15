富坦印度基金規模擴增 躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠

7月底、8月初受到美國經濟衰退疑慮增溫、日本央行升息導致日圓匯價攀升與日圓套利交易部位平倉等因素影響，全球股市陷入高度震盪走勢，然而此時仍有個市場走自己的路、表現相對穩健。富蘭克林證券投顧表示，印度市場以內資資金為主要參與對象、外資持股比重較低，7月透過SIP(印度國家系統性投資計畫)流入國內共同基金的規模較前月攀升10%來到2330億盧比，同時外資持有印度股市比重進一步下滑至17.6%，內資控盤下也讓印度股市受國際資金流動的影響性較低，全球金融市場大幅震盪之際，印股表現穩健、與其他市場連動性較低，即突顯其投資優勢。

印度前景展望佳吸引投資人目光，印度股票型基金規模持續擴增，以台灣核備境外印度股票型基金觀察，基金總規模於2023年擴增43%、今年來截至7月又再擴增35%，累計擴增93%。其中，富蘭克林坦伯頓印度基金獲全球投資人的認同與青睞，基金規模自2022年底的12.43億美元持續擴增，截至2024/07成長逾倍來到30.16億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠＊。基金目前配置著重於內需消費、金融深化、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。

富蘭克林坦伯頓印度團隊最早成立於1993年，擁有逾30年歷史，同時也是印度首個註冊成立的民營共同基金，富蘭克林坦伯頓印度團隊的起源實際上就是印度共同基金產業的起源故事，團隊在印度三個城市擁有15位專業投資分析師，能清楚地洞察在地新興趨勢，而由14個國家的70多名專業投資分析師組成的全球新興市場團隊則提供了全球投資視野。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪•拉加表示，我們見到印度資本支出週期大幅回升，而這在舊時資產負債表過度槓桿化的時期是不可能實現的。印度政府持續於基礎建設領域投入資金，為企業營運奠定更堅實的基礎。再者，觀察過去10~20年市場的演變，可以發現民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，民營企業佔指數權重提升、國營企業比重下滑，此為重大進展。因此，真正支撐這樣評價水準的是企業獲利成長與資產品質。

蘇庫瑪•拉加進一步指出，印度企業獲利週期強勁，我們見到兩位數的獲利成長動能，這當然是基於整體經濟正強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石，觀察2019~2024年五年之間印度的企業盈餘幾乎翻了一倍。我們認為印度市場並沒有泡沫化問題，雖然有部分股票出現過熱的現象，但大部分市場仍然沒有達到這樣的水準。