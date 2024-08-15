這波多頭急跌推升恐慌指數（VIX）一度攀升至65.7，隨著市場情緒緩和，那斯達克與S&P500指數都回升到半年線之上，統計自2008年以來，每逢VIX指數快速上升至45之上後的美股表現，可以發現不論在後六個月或是後12個月，美股正報酬機率百分百，且平均漲幅皆達雙位數。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美股在市場發生極度恐慌後，往往能展現良好的彈升能力，從過去六次歷史事件統計，VIX指數飆升之後的六個月與12個月，美股S&P500指數平均上漲12.2%、24.5%，預期本次的多頭快速修正，在市場擁有AI進入爆發初升段、企業獲利成長等正向條件支持之下，美股多頭走勢將延續。

至於這次的AI科技股領跌，讓市場憂心AI是否成長動能不再，彭子芸指出，美股七巨頭在全球持續居於領導位置，且仍有許多位居產業領導的企業，例如AI研發上游產業的CPU企業AMD、為有線及無線通訊提供解決方案的博通、台灣半導體晶圓代工龍頭，都是極具潛力的企業。

彭子芸認為，在經濟基本面強勁的基礎下，美股企業未來的獲利潛力持續放大，看好人工智慧和雲端計算持續為各產業帶來創新性變革，以及能跟隨市場趨勢動能的主流趨勢題材，特別是通訊服務、資訊科技、醫療健護與非核心消費四大產業，宜分批布局，長線持有以獲得搭上趨勢成長列車的機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，隨通膨持續降溫令聯準會可望啟動降息，以及美國消費和投資持續擴張，經濟動能相對穩固，加上最新一季企業財報表現仍不俗，以S&P500成分企業所公告業績的公司表現來看，當中近八成的公司獲利表現優於預期，總體盈餘增長率近10.8%，其中九個產業呈現年增長，更有五個產業達到雙位數增長，故對於美股後市仍持正向看法，不過短期而言，也還需留意大選選情消長帶來的干擾。