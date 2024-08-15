聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股回穩 趨勢向上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

這波多頭急跌推升恐慌指數（VIX）一度攀升至65.7，隨著市場情緒緩和，那斯達克與S&P500指數都回升到半年線之上，統計自2008年以來，每逢VIX指數快速上升至45之上後的美股表現，可以發現不論在後六個月或是後12個月，美股正報酬機率百分百，且平均漲幅皆達雙位數。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美股在市場發生極度恐慌後，往往能展現良好的彈升能力，從過去六次歷史事件統計，VIX指數飆升之後的六個月與12個月，美股S&P500指數平均上漲12.2%、24.5%，預期本次的多頭快速修正，在市場擁有AI進入爆發初升段、企業獲利成長等正向條件支持之下，美股多頭走勢將延續。

至於這次的AI科技股領跌，讓市場憂心AI是否成長動能不再，彭子芸指出，美股七巨頭在全球持續居於領導位置，且仍有許多位居產業領導的企業，例如AI研發上游產業的CPU企業AMD、為有線及無線通訊提供解決方案的博通、台灣半導體晶圓代工龍頭，都是極具潛力的企業。

彭子芸認為，在經濟基本面強勁的基礎下，美股企業未來的獲利潛力持續放大，看好人工智慧和雲端計算持續為各產業帶來創新性變革，以及能跟隨市場趨勢動能的主流趨勢題材，特別是通訊服務、資訊科技、醫療健護與非核心消費四大產業，宜分批布局，長線持有以獲得搭上趨勢成長列車的機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，隨通膨持續降溫令聯準會可望啟動降息，以及美國消費和投資持續擴張，經濟動能相對穩固，加上最新一季企業財報表現仍不俗，以S&P500成分企業所公告業績的公司表現來看，當中近八成的公司獲利表現優於預期，總體盈餘增長率近10.8%，其中九個產業呈現年增長，更有五個產業達到雙位數增長，故對於美股後市仍持正向看法，不過短期而言，也還需留意大選選情消長帶來的干擾。

延伸閱讀

股市動盪像小兒哭鬧？美股周一暴跌釀不安 資深奶爸教4招駕馭股海風暴

股市小白、資深股民都在買...為何ETF這麼熱？ 資深投資人提5原因

恐慌指數VIX飆高後回落…波動捲土重來 市場慎防夏季不寧靜

台股殺盤逾1800點 止穩觀察4重點

相關新聞

境內基金 規模創高

投信投顧公會昨（14）日公布，境內基金7月增加2,609.7億元，整體規模攀升至8.66兆元續創新高。其中，同樣面臨台股...

越股利多 基金、ETF定期定額買

越南股市上周受到全球資產市場重大動盪影響，胡志明指數單周下跌1%，隨後幾個交易日全球股市趨於平穩，幫助越南市場強勁復甦。...

高品質債 經理人按讚

市場高度關注美國聯準會（Fed）9月利率政策動向，根據最新8月美銀美林經理人調查報告顯示，六成受訪經理人認為Fed未來一...

固定收益資產 納入配置

全球金融市場最近大起大落，法人指出，投資人對於央行言論過度反應，但基本面並沒有太大改變。年底前，預期股市仍會有不錯的表現...

美股回穩 趨勢向上

這波多頭急跌推升恐慌指數（VIX）一度攀升至65.7，隨著市場情緒緩和，那斯達克與S&P500指數都回升到半年線之上，統...

全球科技基金 漲聲響

全球科技指標指數因美國經濟出現雜音，加上日圓套利平倉賣壓出籠，近月創下今年來波段最大跌勢，不過，隨恐慌情緒迅速回穩，帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。