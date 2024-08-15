高品質債 經理人按讚

市場高度關注美國聯準會（Fed）9月利率政策動向，根據最新8月美銀美林經理人調查報告顯示，六成受訪經理人認為Fed未來一年將降息四次以上，看好債券比率顯著攀升，尤其是高品質債，股票則是下滑；股票配置看好美股、價值股及中小型股。

此調查於2日至8日進行，對管理5,900億美元資產的220位經理人調查，近八成受訪經理人樂觀看待經濟軟著陸，但認為Fed需要加大降息力度以確保不會出現經濟衰退，超過九成經理人認為一年內短期利率將下滑。此外，美國經濟衰退躍升為市場最擔憂的尾端風險，地緣政治風險居次。

在股債配置方面，經理人仍較看好美股，日股則轉為減碼；大型成長股看好度下滑，而價值股及小型股的看好程度則呈現上升；債券配置看好度上升，對高品質債的看好度增加最多，就產業別而言，則最看好醫療與科技股。

摩根資管理表示，原本市場預期Fed9月會降息1碼，但近期金融市場波動劇烈，且若美國最新通膨數據超乎預期，不排除擴大降息幅度到2碼，加上其他如就業和美國大選等情勢，因此建議投資人對美國資產應該股債並重，以渡過變數加劇的第3季。

「投資不要與Fed對作。」摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，投資人該做的就不是去猜測Fed9月的升降息動或或幅度，而是自己有沒有為可能的政策變化做好準備，所以當前最佳的投資策略，反而是股票債券與REITs等實質資產一起上，用多元配置的方式去因應可能的波動。

富蘭克林坦伯頓基金集團針對近期市場震盪的展望指出，美國科技股近期修正屬健康的評價調整、並未改變長期創新成長趨勢，資金有望輪動至小型股或其他類股，建議除科技產業型基金之外，可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及位處政策紅利甜蜜點的印度和日本股票型基金。

富蘭克林證券投顧認為，著眼整體政經環境仍不明朗，加上中東緊張情勢升溫，建議投資人做好股債兼備、多元產業及區域配置策略，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位Fed降息行情。