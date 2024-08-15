投信投顧公會昨（14）日公布，境內基金7月增加2,609.7億元，整體規模攀升至8.66兆元續創新高。其中，同樣面臨台股從高峰上重摔，但主動、被動兩樣情，台股基金「消風」（減少）359億元，台股ETF續增172億元；債券ETF則是降息預期大贏家，飆增2,224.8億元。

7月影響投資市場大事首推聯準會降息預期升溫、市場擔憂美國經濟衰退、日圓套利交易回流，股票市場從美國成長股暴跌風暴一路蔓延至亞股的台股，台股7月從盤中歷史高點24,416.67點反轉向下，到7月底以22,199.35點作收，台股基金首當其衝，單月規模銳減359.5億元，台股ETF股價同步拉回，但ETF投資人秉持「愈跌愈買」信念，持續進場承接，規模不減反增172.3億元，台股槓反型ETF也因避險需求拉高，單月規模增加81.7億元。

主要境內基金規模變化 圖／經濟日報提供

有別聯準會降息預期升溫造成股市動盪，債市則吸引更多資金流入。一般跨國投資債券型基金單月規模增加23.9億元，非投資等級債增加30.3億元，債券ETF更是單月暴增2,224.8億元，推升其規模攀升至2.75兆元。隨時間逼近降息時刻，兆豐投信投資長林忠義表示，目前優選長年期投資等級債為宜。對於市場眾多的債券ETF選擇，他認為，「舊不如新」，因新近募集的ETF布局的債券殖利率優於過去兩年間布局的債券。

除投資人申贖、基金淨值變化，影響基金規模的還有新基金成立。7月間共有四檔基金新成立，包括跨國投資股票型基金-日盛全球關鍵半導體基金、跨國股票型ETF-台新日本半導體 ETF 、跨國債券ETF-凱基A級公司債ETF（00950B）、跨國投資多重資產型基金-野村全球科技多重資產基金。

在投資基金人數方面，7月底時，基金總受益人數為1,404.6萬人，較前月增加 63.5萬人，成長4.74%；其中自然人受益人1,396.4萬人，增加63.3萬人，成長4.75%，法人則成長2.79%。

定期定額投資人數方面，基金（不含ETF定時定額）為527,619人，較上月增加7,798人，成長1.5%。ETF（含上市及上櫃）定時定額部分，7月扣款戶數為182.5萬戶，單月增加12.14萬戶，大幅成長7.1%、扣款金額為137.4億元，較前月增加17.3億元，成長14.4%，扣款筆數則成長13.4%。