越股利多 基金、ETF定期定額買

越南股市上周受到全球資產市場重大動盪影響，胡志明指數單周下跌1%，隨後幾個交易日全球股市趨於平穩，幫助越南市場強勁復甦。法人分析，2024-2025年是五年計畫的最後兩年，政策積極推動有望保持經濟維持高速成長，建議定期定額分批布局。

根據統計，過去一年內胡志明指數鮮少跌破年線，過去一年只發生過二次，其餘大多支撐於年線之上，顯示越南股市確實多頭盤堅。縱使指數跌破後也可見到急彈走勢，統計後一月反彈約有1-2%，而後一季反彈幅度加大甚至見到一成以上漲幅，顯見年線不但是重要均線支撐，也是越股甜蜜買點浮現的多頭訊號。

近一周以來越南相關基金及ETF全數勁揚3%以上。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，7月越南製造業採購經理人指數（PMI）維持在54.7高位，連續第三個月保持在榮枯線上方，反映製造業企業普遍看旺業績前景，同時暗示出口動能，有望維持去年以來的復甦趨勢，為越南股市挹注成長動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越股雖然受到美股影響，但本波表現相對穩定，加上統計第2季財報獲利年成長已達15%，全年兩成獲利正成長無虞，成長動力將繼續來自金融股。