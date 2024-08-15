越股利多 基金、ETF定期定額買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
越南相關基金／ETF績效表現 圖／經濟日報提供
越南相關基金／ETF績效表現 圖／經濟日報提供

越南股市上周受到全球資產市場重大動盪影響，胡志明指數單周下跌1%，隨後幾個交易日全球股市趨於平穩，幫助越南市場強勁復甦。法人分析，2024-2025年是五年計畫的最後兩年，政策積極推動有望保持經濟維持高速成長，建議定期定額分批布局。

根據統計，過去一年內胡志明指數鮮少跌破年線，過去一年只發生過二次，其餘大多支撐於年線之上，顯示越南股市確實多頭盤堅。縱使指數跌破後也可見到急彈走勢，統計後一月反彈約有1-2%，而後一季反彈幅度加大甚至見到一成以上漲幅，顯見年線不但是重要均線支撐，也是越股甜蜜買點浮現的多頭訊號。

近一周以來越南相關基金及ETF全數勁揚3%以上。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，7月越南製造業採購經理人指數（PMI）維持在54.7高位，連續第三個月保持在榮枯線上方，反映製造業企業普遍看旺業績前景，同時暗示出口動能，有望維持去年以來的復甦趨勢，為越南股市挹注成長動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越股雖然受到美股影響，但本波表現相對穩定，加上統計第2季財報獲利年成長已達15%，全年兩成獲利正成長無虞，成長動力將繼續來自金融股。

延伸閱讀

擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面

越南辣椒出口台灣「7個月銷37噸」 與去年同期相比成長640%

永豐餘法說會／總座：2月拿到售電業執照 工紙價格觸底反彈跡象已現

好心被雷親！朋友借手機弄丟連半價都不賠 網提醒：可告侵占

相關新聞

境內基金 規模創高

投信投顧公會昨（14）日公布，境內基金7月增加2,609.7億元，整體規模攀升至8.66兆元續創新高。其中，同樣面臨台股...

越股利多 基金、ETF定期定額買

越南股市上周受到全球資產市場重大動盪影響，胡志明指數單周下跌1%，隨後幾個交易日全球股市趨於平穩，幫助越南市場強勁復甦。...

高品質債 經理人按讚

市場高度關注美國聯準會（Fed）9月利率政策動向，根據最新8月美銀美林經理人調查報告顯示，六成受訪經理人認為Fed未來一...

固定收益資產 納入配置

全球金融市場最近大起大落，法人指出，投資人對於央行言論過度反應，但基本面並沒有太大改變。年底前，預期股市仍會有不錯的表現...

美股回穩 趨勢向上

這波多頭急跌推升恐慌指數（VIX）一度攀升至65.7，隨著市場情緒緩和，那斯達克與S&P500指數都回升到半年線之上，統...

全球科技基金 漲聲響

全球科技指標指數因美國經濟出現雜音，加上日圓套利平倉賣壓出籠，近月創下今年來波段最大跌勢，不過，隨恐慌情緒迅速回穩，帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。