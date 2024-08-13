富坦穩定月收益基金 正點

美國總統大選變數與經濟衰退疑慮，接連牽動下半年來全球市場動盪，VIX恐慌指數驟升，費城半導體指數下半年來重摔逾一成，所幸降息前景帶動債市發揮避險抗震功能，彭博全球公債指數上漲近5%。專家提醒，市場回調最主要的原因是漲多，且僅集中於少數個股，投資人宜把握短線市場回穩時機，降低持有評價面過高的資產。

面對投資市場大幅震盪時，平衡型基金可藉由專業投資團隊在股債等資產中靈活配置，避開市場下跌風險、並掌握長線上漲機會。

根據境外基金觀測站資料，累計今年上半年淨申購金額前五大的平衡混合型基金中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是唯一一檔自7月10日費城半導體指數高點以來仍維持正報酬表現的基金，且今年下半年來漲幅10.9%與近三年25.5%的報酬率也同樣領先其他四檔基金。

財富管理中心表示，富坦穩定月收益基金短中長期的績效表現穩健，是投資人偏好的資產配置核心，該基金現階段配置債多於股、且多元分散於不同產業，是在近期市場重挫環境下，仍能逆勢上漲的關鍵因素，其中債券配置約55%，分散於公債、投資級債與非投資級債，既可分享較高殖利率機會，也可在市場震盪中發揮抗震避險的功能。

富坦穩定月收益基金在股票的配置約42%，內容攻守兼備，前三大產業囊括成長型的科技、防禦型的醫療保健與價值循環型的能源股，因此在這波半導體科技股重挫下仍能維持績效穩健。

專家指出，經濟前景的不確定性、聯準會降息幅度小於預期、人工智慧（AI）相關標的評價面過高，加上近期地緣政治緊張情勢升溫，都是使股市相對脆弱的潛在因素，短線急殺後的反彈，尚不宜貿然搶進，反而應趁機調整資產配置，藉由多元分散且靈活動態配置的平衡型基金參與降息循環來臨下的債市漲升契機，也不錯失參與股市的長線成長潛力。