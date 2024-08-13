中東緊張 原油金價衝高
白宮警告伊朗最快可能本周在中東發動重大襲擊，中東局勢恐惡化，避險情緒加上供給面擔憂，造成金價及油價走揚，相關ETF漲升，期街口布蘭特正2漲約3.9%、期元大S&P石油和期元大S&P黃金正2漲逾2%。
地緣政治危機與美聯準會降息在即，現貨黃金漲1.7%，至每英兩2,472.90美元，距上月創下歷史高點2,483.73美元咫尺之遙。伊朗喊開戰，市場憂心衝擊全球原油供應，使布蘭特原油10月期貨收每桶82.30美元，漲3.3%；西德州原油（WTI）9月期貨飆漲4.2%。
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