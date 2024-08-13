第一金新基金 主打量化投資

日股東證指數一度重回近一年低檔，投信法人指出，日股重回相對合理評價，是長期進場的好時機。第一金投信推出第一金量化日本基金，8月26日起開始募集，這檔基金採雙經理人管理、雙量化模型投資。

第一金投信總經理廖文偉指出，日本股市在這幾年確實出現相當大的不同，例如，通縮與負利率的結束、邁入升息循環、企業大幅調薪、發放股息並大舉買回庫藏股、NISA制度鼓勵日本散戶投入股市，國際大廠前進日本設廠，推動日本經濟進入嶄新時代。第一金量化日本基金搭配QRAFT量化模型輔助，是強化投資的重要工具。

第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲說明，這波股價急跌主因日銀於7月底升息至0.25%，並啟動量化緊縮（QT）縮減購債等，加上美國就業數據意外疲弱，市場臆測經濟衰退與9月降息幅度放大等，投資人風險意識升高，弱勢日圓快速升值，反應利差交易平倉壓力，日股出現恐慌性賣壓，研判短線市場過度反應後，將持續校正回歸。

韓國Qraft金融科技公司業務發展董事總經理李俊敏（Simon Lee）表示，QRAFT量化模型在近期的日本大跌前，就發現連續兩天買期貨PUT數量驟增一倍，這種偏空訊號可以供基金經理人判斷。

廖文偉表示，遇到這種情況，即使主管經理人持續看好基本面而未減碼或微幅降低持股，協管經理人仍會依量化結果研判，操作期貨避險，讓基金風險得以控管；相較追求績效，量化操作更可幫助基金控管風險，不讓基金受益人承受更大投資風險。

也因此這檔日本基金不會鎖定大型股或特定族群股票操作，而是依基本面搭配量化研判，尋找具投資空間標的。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，與韓國QRAFT金融科技公司合作開發的雙量化投資模型包括選股模型及風險模型，不僅能即時掌握投資趨勢變化，將不同市況的利基產業、投資標的納入投資組合；風險模型提供下檔保護，降低市場雜音影響投資決策，執行投資風險監控，適時進行期貨多空風險調節，強化日本市場投資勝率與長期報酬。