日本基金 長線有看頭

日圓在日本央行貨幣政策轉鷹、開啟升值走勢後，法人機構預期，長線有望帶動日股走揚，投信法人表示，日股續漲動能可期，投資人可透過相關日股ETF或基金參與日本市場的多頭行情。

國內多家投信今年來陸續推出各式各樣的ETF或基金，包括：復華日本龍頭ETF、台新日本半導體ETF、中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF、中信日經高股息ETF皆於今年7月掛牌或募集，未來還有第一金量化日本基金將於本月26日募集、復華日本新生優勢基金也將陸續推出，提供台灣投資人多元化的投資選擇。

在日本央行貨幣政策轉變下，市場預期日圓將走升。法人分析，日本央行宣布升息1碼後，計劃在未來兩年內減半購債額度，強調經濟回穩是主要推動因素，尤其大型企業恢復設備投資，在產業經濟的復甦下，有助於帶動整體經濟景氣的回升。

合庫投信基金經理人黃馨世表示，日圓短空長多，目前借日圓投資其他區域資產的金額龐大，導致金融市場比以往脆弱。一旦景氣衰退，日圓大幅升值，借日圓的交易大量擔憂匯損大幅撤回，股市容易回檔。

黃馨世分析，長期而言，市場預期2026年日本政策利率升至0.8~1.0%，而多數國家步入降息循環。

相對其他貨幣，日幣對區域間利差特別敏感，主因日本保險公司海外債券投資金額大。當國內利息增加，保險公司因避險成本下滑，將提高外匯避險比例，驅動日圓升值。

針對日圓升值對台企出口影響部分，法人指出，如果台幣匯率能夠維持在32元以上，對於出口企業的影響應該不會太大。

即便美國進一步降息導致台幣升值，對企業的衝擊也可能有限。總而言之，台幣匯率的波動，仍取決於國際經濟環境的變化，建議投資人持續關注日圓和美元的走勢。

綜合中國信託、兆豐投信觀點表示，受惠政策改革，日本企業正在積極提升股東權益，可望帶動股利配發率進一步提升；雖然近期日圓升值在短線上可能會造成日股走勢波動幅度大，但以中長線來看，不論日圓如何變動，日股續漲動能依舊可以期待，建議可透過採取單筆分批進場或定期定額的投資方式，納入投資配置。