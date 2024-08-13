月配高股息商品 散戶追捧

台股7月中旬後，15個交易日暴跌4,753點，在這段期期抵禦外資的力量首推以散戶投資人的高股息ETF大軍。統計8月來，八檔月配型ETF有六檔受益人正成長，當中又以中信成長高股息（00934）熱度最高，受益人數成長近1.5倍居冠。

雖然台股自7月中旬至8月初大幅修正，但高股息ETF人氣仍居高不下。統計至上周，22檔台股高股息ETF受益人數合計逾683萬人，若計算7月至8月9日，22檔台股高股息ETF受益人數共增加逾48萬人，顯示長線投資人無懼回檔，相信台股基本面仍良好，發揮「愈跌愈買」精神。

高股息ETF中，計有八檔有月月配機制，統計至上周的受益人數，元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、統一台灣高息動能分居前三名，各達94.7萬人、88.2萬人、28.8萬人。

若檢視下半年來受益人數變化，除元大台灣價值高息、統一台灣高息動能微幅下滑外，其餘六檔ETF都出現受益人正成長。

下半年來成長率前三名分別為中信成長高股息暴增146.8%、群益科技高息成長也成長33.6%，台新永續高息中小增加25.1%，復華台灣科技優息、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權也各成長13.5%、8%、5%。當中，中信成長高股息受益人大幅攀升，主因首次配發股息0.33元，吸引重視息收的投資人大舉買進。

進一步觀察八檔月月配高股息ETF近期走勢，隨著台股止跌回升，多數績效皆已翻正；勇於在8月初低檔買進的投資人，報酬率更為豐厚，近一周報酬率皆在5%以上。中信成長高股息近三個月不含息報酬達5.41%，為八檔月配高股息ETF中表現最佳，且近一周報酬率8.19%，與元大台灣價值高息為「唯二」8%以上的月配高股息ETF。

展望台股後市，中信成長高股息經理人張圭慧表示，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數為供不應求，展望正向樂觀。股市短期利空雖會影響投資人心神，但也是一次審視持股以及逢低加碼的機會，建議投資人可分批擇優布局高股息ETF。