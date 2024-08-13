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長照醫療REITs 後市俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

市場對9月美國降息的信心增強，法人表示，美國初領失業金人數顯示勞動市場仍穩定，再度增強市場對於美國經濟可能實現軟著陸信心，有望帶動REITs評價回升，並留意長照醫療REITs後市可期。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據標準普爾全球市場報告數據顯示，7月份共有6檔REITs提高了股息支付，其中有兩家醫療照護相關之REITs名列前茅。

在整個 REITs產業中，其中有31.4%共48家 REITs宣布在2024年上半年上調股利，在次產業中，醫療照護產業REITs占了近一成。

從提高股利動作當先行指標來看，意味著公司營運現金流持續增加好轉中，而公司營運現金流的增加也意味該產業以及承租戶的現金流都朝著最佳的狀況邁進。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，近一個月富時北美REITs與富時北美醫療REITs分別上漲8.1%與9.3%，顯現REITs對即將降息的敏感性。

觀察整體高齡住房，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長可維持，可望支撐長照醫療REITs後市表現。

國泰投顧表示，以摩根士丹利美國房地產基金持有較高比重的醫療保健及數據中心REITs為例，估計到2030年，美國80歲以上年齡族群將以每年超過4%的速度增長，可望推動未來十年銀髮住宅的顯著需求。

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