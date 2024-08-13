印度市場高速運轉中，股市總市值在今年5月達5兆美元，經濟高速成長為資本市場核心動能，13日在MSCI季度調整中，印度在MSCI新興市場指數的權重由19.2%升至19.8%的歷史新高，有助於資金流入。展望後市，法人認為，印度在改革道路上將持續吸引內外資投入，建議定期定額布局印度基金。

印度經濟仍維持強勁態勢，帶動股市今年漲幅為9.33%，根據Lipper統計至8月9日，境內外24檔印度股票基金報酬率16%起跳，其中，台新印度表現最出色，報酬率有30.3%，至於景順印度股票、瀚亞印度和施羅德環球基金系列－印度股票三檔基金報酬也都有27%。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示MSCI新興市場指數調升印度股票權重，並調降中國比重，使兩者在指數的權重差距縮小，即將出現的權重交叉反映出兩大經濟體發展的明顯分歧。

印度過去十年通過大規模經濟改革，如推行商品與服務稅（GST）和數字化支付基礎設施，顯著促進了經濟增長；同時期至今，中國始終未能走出疫情及產業轉型的泥淖與國際地緣政治困擾。2023年印度實質GDP增長率達6.1%，遠超過中國大陸的4.4%。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，從評價面來看，在企業盈餘成長之下，評價仍在相對合理範圍，漲勢含金量高，印度股市後市仍大有可為。

群益大印度基金經理人向思穎表示，整體來看，在印度經濟維持高成長，政治穩定與政策延續性高之下，加上國際大廠也持續擴大印度投資，未來有望迎莫迪3.0的印度經濟與股市收成期，後市表現值得期待。