全球科技基金 漲聲響

全球科技指標指數因美國經濟出現雜音，加上日圓套利平倉賣壓出籠，近月創下今年來波段最大跌勢，不過，隨恐慌情緒迅速回穩，帶動那斯達克指數收復半年線，全球科技股票基金漲聲同步響起，成為近一周表現最亮眼的全球股票型基金主題。

衡量市場風險情緒的VIX指數8月5日盤中一度飆升至65，直逼新冠疫情爆發時高點，累計那斯達克、費半指數近一個月跌幅分別為8.8%、17.9%，全球科技股票基金同期間跌幅多有逾一成。

不過隨VIX指數快速回落至20以下，帶動資金重回評價及成長性較高的科技類股，推升相關基金績效表現。根據理柏資訊統計，以科技股為布局主軸的復華全球物聯網科技、富蘭克林華美新世界股票、富蘭克林華美AI新科技、路博邁5G股票、統一全球新科技、路博邁顛覆式創新股票、統一全球智聯網AIoT等基金近一周漲幅達5%-7%，明顯優於那斯達克指數同期間漲幅3.5%。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，美股相關AI概念股歷經此波修正，技術面已獲得降溫，加上預估今年科技股企業獲利仍可望達雙位數成長，支持股價維持於較高評價水準，其中大型科技股因獲利及財務體質佳，在經濟增長出現疑慮下，評價面相對較能抵禦市場利空衝擊，目前基金持股水位中性偏多並適時調整攻擊型和防守型類股比率，來因應因市場變化。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，經過本波修正，目前美股評價已回落至合理水位。惟因美國總統大選競選活動仍在進行中，受到政治不確定性影響，股市短線持續震盪的機率大。根據近期企業公布的第2季財報，美股企業獲利成長動能開始鈍化，但今明兩年成長趨勢不變，地緣政治緊張局勢也有所緩解，使美股長線仍有創高機會。AI類股方面，在新產品效應發酵前，個股股價表現將依企業營運而出現分化。