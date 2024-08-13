法人：布局AI相關商品

台股昨（13）日開高後，市場多空拉鋸、狹幅震盪，終場小漲收市。盤面上，台積電（2330）、鴻海等電子權值股力守紅盤，使盤勢維持高檔不墜。投信法人表示，看好AI長期趨勢，在台股大幅修正後，可擇優分批布局跌深的績優科技股、或相關科技基金與ETF，後市將有較佳的表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，近期台股隨美股勁揚又重返2萬點之上。展望後市，預期2024年到2025年國內上市櫃企業獲利持續成長，且成長幅度皆有雙位數水準，基本面是最好的下檔支撐；另外，AI晶片短缺或新晶片遞延只是短期現象，AI長期成長趨勢不變。

另外日圓利差交易（carry trade）只是短期股價超漲超跌的原因，股市最終仍反映總體、產業、個股價值與競爭力，跌深的績優科技股後市將有較佳的表現，可趁低點定期定額布局台股科技基金。

沈建宏指出，美聯準會（Fed）在9月是否降息以及可能的降息幅度，若能優於預期，有利激勵股市反彈。在類股操作上，看好八大族群包括AI相關成長受惠股、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群、光通訊產業、高股息殖利率族群。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，在企業獲利上，AI應用仍處發展初期、持續快速成長，加上非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，今明兩年台股整體企業獲利依然有望出現雙位數成長。考量近期股市修正屬於事件性漲多拉回，而非基本面下修，加上美股財報大都優於預期，台灣廠商第2季財報狀況正面，中長線仍維持偏多格局。

陳釧瑤指出，選股策略上，隨著NVIDIA晶片世代轉換，產值提升，仍維持AI需求強勁看法，看好AI相關包括：半導體、半導體設備、高速運算、伺服器、散熱、PCB／CCL等廠商；AI PC、NB、手機及Apple新品規格升級預期也將受惠。