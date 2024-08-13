生醫族群 中長線聚焦

美股財報陸續公布，根據Refinitiv截至2日的統計，醫療保健類股高達92.7%企業獲利優於市場預期，為美股財報表現最佳類股，績優生醫股有望脫穎而出，迎向第4季旺季行情。投信法人指出，醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，中長線績效表現值得期待。

新光全球生技醫療基金經理人簡秀君表示，2024下半年生技醫療產業，新藥、產業併購題材持續、加上美總統大選，醫藥、醫保話題升溫，搭配降息周期啟動，生醫次產業受惠降息利多，具防禦醫療保健股表現值得期待。

尤以今年3月以來資金集中追逐AI成長股，醫療股表現相對大盤弱勢，台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，近期資金逐漸流向防禦類股，醫療股表現落後大盤的差距已逐漸縮小，包括健保、生命科學工具、醫療設施等股價表現轉強帶動。

就基本面來看，首季為醫療股財報谷底，第2季醫療股財報表現穩健，盈餘優於預期比重最高，分析師預期往後每季盈餘年增率皆為正成長；在現階段短期股市下行風險大於上檔期待，先前漲勢落後的醫療股有機會受惠補漲。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，今年以來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好，醫院、製藥、大型生技是選股重點。

以受到市場關注的減肥藥市場來看，減肥藥除了可用於體態管理，新消費商機可期外，還被發現可能有助於降低心臟病、腎臟病等風險，在多用途的前提下也令需求成長空間再擴大。外資券商包括高盛、巴克萊已分別將減肥藥市場規模自1,000億美元調高至1,300、1,500億美元。

從中大型新藥公司財報數字和臨床數據顯示，全球新藥成長動能仍可期待，簡秀君看好產品線齊全的生技醫療股，在美股降息階段震盪表現下，預期未來仍是風險性資金避風港；醫療保險類股、醫療檢測類股方面，先前逆風因素皆已消化，預料有機會獲法人青睞。