日股基金 申購額衝高

日圓今年上半年維持相對弱勢，日股投資熱度同步上升，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台資料顯示，截至6月底，國人持有規模前十大日股基金日圓級別連兩季申購突破百億新台幣，日圓換匯潮持續推動投資潮，日股基金成為閒置日圓熱門標的，國人持有前十大日股基金國人持有規模來到952.3億元新台幣。

元大投信指出，日圓維持弱勢推動國人積極換匯日圓，外幣結算平台資料顯示，今年上半年日圓境內外交易金額創歷年同期新高，而除了旅遊需求，透過手中閒置日圓進行投資亦成為趨勢，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前十大日股基金的日圓級別，繼第1季申購金額突破百億元新台幣後，第2季再增加至113.9億元新台幣，持續攀升。

以個別基金來看，今年來日股基金的日圓級別申購超過30億元新台幣的有元大日本龍頭企業、野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值和瀚亞投資-日本動力股票等基金。

前十大日股基金申購概況

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本央行副總裁內田真一6日的鴿派發言，助長交易逆轉的勢頭，表明日本央行已經認知到貨幣政策決議所帶來的波動性，並可能在市場穩定前，暫緩進一步緊縮步伐。經歷過極端拋售後，市場已開始重新評估波動的程度是否已為新的風險投資提供進場機會，如日本成長題材等。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金經理團隊指出，這次日股重挫，半導體個股評價修正已來到較合理的水平，對於科技股基本面與長線趨勢仍維持正向沒有改變，因此投資團隊將考慮伺機進行逢低加碼。因日圓過去長期趨貶，入境旅客的消費力驚人，在銷售高單價商品的百貨公司以及旅館、新幹線等觀光業則有大幅的營收增長，也是目前投資團隊相對看好的投資標的。

元大投信指出，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情。提醒投資人，日圓計價基金申購與買回，均是以日圓進行款項收付，如投資人以新台幣換匯日圓投資，或是未來要從日圓換匯新台幣都存在匯率變化風險，基金投資亦有價格波動，投資前應謹慎評估。