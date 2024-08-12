外資上周賣亞股 台股失血

美股動盪，外資上周持續賣超新興亞股，以台股遭賣超22.1億美元最重，其次是南韓的11.8億美元、印度的10.8億美元；只買超印尼及泰國這兩個市場，但金額都不到1億美元。亞股上周普遍收黑，以南韓跌3.3%最重，再來是印度跌1.6%，僅菲律賓小漲0.6%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的168億美元最多，再來是印度的24.4億美元；賣超則以對台股的114.7億美元最重，再來是泰國的33.2億美元。今年以來，新興亞股仍以台股最優，漲幅已重新回到21.4%，再來是印度的10.5%，但泰國跌8.3%最弱。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，輝達GB200晶片量產時程將延後三個月，但評估影響不大。目前輝達約占晶圓龍頭大廠今年營收約10%，因客戶來源分散且多元，故影響極低，加上明年可能再調漲價格，預期先進製程3奈米和5奈米報價漲幅為3%至8%，帶動股價V型反彈，將挑戰重返月線之上。

外資已連五周賣超台股，安聯投信台股團隊指出，因應盤勢快速變化，建議現階段可觀察三項指標。一是7月開始傳出日本央行將升息、美國聯準會（Fed）9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，可觀察1美元兌140日圓支撐；二是可留意美國人工智慧（AI）晶片龍頭財報8月底營收；三是觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。

印度今年來漲幅為亞股第二，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度製造與服務業採購經理人指數（PMI）連續三年在50上方，顯示景氣持續增長。

越南股市今年來領漲東南亞，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，隨著市場情緒回歸冷靜，越股也跟著亞股反彈，只是交易量萎縮，顯示投資人觀望心態濃厚，交易仍偏謹慎。建議投資者可以關注這波反彈較強勢的科技、金融與消費產業。