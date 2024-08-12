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科技、生技看俏 逢回進場

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期包含AI、生技等先前市場主流股出現回檔，不過，市場仍普遍認為AI為主流的科技趨勢明確，以及估值具吸引力的生技仍將是未來最熱門的領域，對於想參與行情的投資人而言，不妨趁近期回檔修正以定期定額方式來長期投資科技和生技股。

富蘭克林證券投顧表示，科技股和生技股的共同點是波動度向來高於其他產業，尤其是近期整體市況波動加劇之際，讓投資人既害怕接刀，又害怕沒跟到之後的上漲行情，根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數以及NBI生技指數三年都能取得不錯的成果，平均漲幅分別達20.24%、24.8%，正報酬機率均超過八成。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好四大因素將推動科技股持續跑贏大盤，首先是數位轉型（DT）仍是企業策略要務；其次生成式AI證明能顯著提高生產力、創造新商業模式，第三因為穩定的通膨和利率環境，第四則為估值合理。

富坦生技領航基金經理人依凡‧麥可羅也提出四個看好生技股的理由，包含基本面強勁且完好無損、生技公司估值具吸引力、生技業者集中火力在成功機率最高的項目上、許多疾病的治療需求尚未被滿足。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵表示，那斯達克生技指數（NBI），短、中、長線都有投資契機。

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