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高含「積」量商品 分批買

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
高含積量ETF績效表現
高含積量ETF績效表現

受惠於蘋果、3奈米與AI加持，台積電（2330）7月營收創歷史新高，帶動股價反彈。投信法人表示，此波台股下殺後，大型權值股扮演反彈要角，在擔心追高風險下，投資人可藉由高含「積」量ETF低檔分批布局，掌握AI世代新科技財。

根據CMoney統計，國內ETF持有台積電成分股共27檔，近一周股價受惠台積電上漲，股價也強勢翻正。新光投信表示，台積電7月營收報佳音，符合第2季法說會內容，照亮半導體類股前景，也吸引法人默默進場布局。

著眼未來三年先進製程產能及AI產業發展前景，新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯指出，台積電具有全球AI晶片獨家供應商地位，未來業績成長動能來自HPC（高效能運算）、N5、N3製程和CoWoS，挹注營收貢獻上揚。

群益投信表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來得低，是穩健型投資人長期投資好選擇。有鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，仍看好台股ETF表現。

群益台ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢主力，鑒於半導體供需好轉，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，先進封裝產能擴充帶動供應鏈商機，自晶圓代工、委外封測到設備商同步受惠，預料對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底。

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