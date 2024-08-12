股票型吸金 亞洲最亮眼

過去一周，整體股票型ETF持續獲116.1億美元資金淨流入，顯示市場繼續抄底，其中，美國、亞洲、中國、日本分別獲得57.5億、70.4億、30.1億、20.5億美元資金流入，但拉美、東歐、歐洲遭遇資金流出，規模介於0.1～3.2億美元。

隨ISM非製造業指數與初領失業金持穩、逢低買盤進駐，美股收復許多失業率公布後的跌勢，資金流入股票型標的。

富蘭克林證券投顧表示，近期金融市場隨美國經濟前景及日圓走勢而擺盪，所幸在日本央行釋出鴿派訊號、台積電交出亮麗營收後暫時緩解不安情緒。然著眼整體政經環境仍不明朗，加上中東緊張情勢升溫，建議投資人做好股債兼備、多元產業及區域配置策略，已進場者以靜制動、不追高（長天期公債）、不殺低（股票），度過市場波動期。

富蘭克林坦伯頓基金集團也針對對近期市場擔憂及未來展望提出最新看法及操作策略，包括一、基本情境：預期美國成長放緩但不至於衰退，低於4.5%的失業率仍屬健康。二、貨幣政策：預期聯準會9月將降息1碼。若經濟弱於預期，聯準會有空間做更多的降息。

三、產業輪動：美國科技股修正屬健康的評價調整、並未改變長期創新成長趨勢，資金有望輪動至小型股或其他類股。四、買進訊號：股票風險溢酬仍低於長期平均，待市場廣度與動能指標改善，視為買進訊號。五、把握機會：趁市場波動期間主動發掘價格錯置機會、靈活調整配置，創造超額報酬機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，後市來看，鑒於漲多的修正壓力，及近期外部風險因子影響，包括美國大選、中東地緣政治等，短期美股區間整理機會可能性較高，不過在經濟與企業盈餘仍穩健下，對美股中長期仍持偏多看法，現階段建議穩健型投資者可採多元產業配置策略，以平衡單一產業或個股的風險，產業方面，包括科技、醫療保健、工業等仍可留意。