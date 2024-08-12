法人：台股、印度股勝率大

美國經濟衰退風險增加，中東局勢緊張，加上日圓快速升值，亞股最近暴跌又回漲。法人認為，市場對於亞股的信心大受衝擊，但亞股短空長多，尤其看好印度及台灣，投資勝率最大。

亞股上周經歷暴跌的一周，日股單日跌幅超過10%，台灣及南韓股市也都大跌超過8%。不過，即使如此，台灣及印度的今年以來的漲幅仍有19.7%及10.3%，穩居亞股報酬率第一及第二名，更是唯二漲幅逾一成的亞股。法人認為，台灣享有科技產業優勢，印度擁有經濟快速增長優勢，在新興亞股中最看好。

亞股暴跌後反彈，投資人仍擔心是否為逃命波。不過，先機亞太股票入息基金投資團隊仍對亞股抱持高度信心，認為台灣、印度的長期投資價值不變，目前不會對基金中的亞股部分做出任何改變。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，從宏觀環境的角度分析，目前市場普遍預估美國聯準會（Fed）有機會在9月啟動降息，將有助於削弱美元的強勢，增加亞股等新興股市的吸引力。

在先機亞太股票入息基金，台股比重24.7%為最高，其次是澳洲的21.9%、印度的17.2%；前三大持股全是台股，依次為鴻海、台積電、聯發科。投資團隊指出，在人工智慧（AI）確定成為未來長期趨勢的同時，台灣將是主要受益者。

先機亞太股票入息基金投資團隊分析，台灣科技股硬體製造生態系統的深度和實力極難模仿，對非台灣的競爭對手構成了重大進入障礙。就投資角度來看，台灣科技產業絕對是擁有強大技術護城河的高投資報酬率企業。

野村投信認為，地緣政治風險短期對股市的影響較大，但考慮數年來市場已經歷多次類似衝擊，卻沒有改變市場的多頭走勢。從產業面來看，美國企業仍大量投資AI，將轉化成供應鏈的訂單。台股長期多頭格局並沒有改變，投資人可以逢低進場。