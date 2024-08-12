日股主動基金 買點到

日經指數重挫後，近期回神、反彈力道強勁。法人表示，恐慌情緒回落，疲弱的亞股獲得支撐，惟經濟不確定性猶存，投資人應謹慎操作。日股經歷一波修正後，評價更來到便宜位置，預估在日圓走強下，內需消費、防禦型族群表現較具韌性，有望掀起補漲行情，建議可伺機布局或定期定額日股主動基金。

日經指數近一月下跌逾15%，不過主動基金展現強健的韌性，尤其聚焦中小型股的產品，抗跌能力相對優異。

瀚亞投資-日本動力股票研究團隊表示，投資人開始審視日股評價，導致漲高的大型股在這波跌幅最重，反觀今年來一直落後的中小型股在拋售潮中展現了韌性；金融類股從最一開始較為正面的反應後也遭到拋售，短期表現相對平淡，與全球銀行相比，區域性銀行表現更具韌性。

日股基金近一月前十強

瀚亞投資-日本動力股票研究團隊指出，日股評價具吸引力，且企業財務在改革後，較以前好得多，大多上市公司都握有淨現金；上市公司持續減少交叉持股投資、增加股利與股票回購，以提高股東價值，尤其金融產業，也是日本利率上升的主要受惠者。

同時，日本勞動力短缺支撐工資成長，將對消費和經濟成長有利，相關內需產業個股有望受惠。

柏瑞投信表示，儘管日股近期波動劇烈，但對日本經濟抱持正面展望，並持續看好小型股的投資機會。市場普遍預期，日本第2季經濟成長率有望轉正，並恢復成長態勢。

此外，隨著日本人口老化，將持續帶動健康醫療和社會福祉措施相關的支出，而民間消費和企業投資也呈現回升的狀態，將有利於提振內需動能並支撐後續股市的表現。

柏瑞投信指出，與其他已開發市場像是美國和歐洲的股票相比，研究日本小型股的分析師相對較少。因此，市場對於日本小型股領域的研究普遍不足，使得日本小型股仍存在價值被低估的投資機會。

這些未經充分研究的小型股領域蘊含了市場錯誤定價的投資機會，未來的表現仍值得期待。