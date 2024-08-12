全球市場觀測站／生技醫療類股 抗跌

對於美國經濟即將陷入衰退的擔憂，加上日銀升息後導致利差交易平倉、拖累全球股市震盪回檔，以類股表現而言，科技股回檔幅度較深，醫療保健類股與REITs相對抗跌。債市方面，10年期美債殖利率一度跌破3.7%，隨著市場情緒漸趨平靜後，已回升至近4%的水平。

野村投信表示，美國8月初公布的就業數據不入預期，失業率升至4.3%，引起市場擔憂美國經濟將步入衰退，股市出現劇烈震盪，市場對於聯準會今年降息幅度預期也明顯拉高。不過，4.3%的失業率仍然很低，因美國的平均失業率為5.69%，而且已很久沒有這麼低，其實自2021年12月以來即低於4%。美國7月疲軟的非農業就業數據，可能是受到颶風貝羅帶來的惡劣天候所影響，因天氣因素而無法工作的工人及臨時裁員人數在7月增加不少。

上周公布的初領失業救濟金人數23.3萬人、低於市場預期，跌幅是11個月來最大，顯示美國就業市場仍強健。更重要的是，儘管就業市場有所放緩，但薪資成長仍不錯，7月成長3.63%，高於過去20年3.08%的平均值，美國民眾真正的消費實力不容輕忽。

相較於科技股大幅震盪，近期生技與醫療保健類股表現相對出色。野村投信指出，產業創新仍是生技類股的優勢，降息則有助減輕生技類股的財務負擔。下半年觀察重點是美國總統與國會選舉，若總統由共和黨勝出且與國會多數分屬不同政黨，對醫療保健行業政策面相對有利，因為爭議多年的藥價改革終於在去年列入IRA法案，未來若國會維持分裂，提出且通過更不利的藥價法案或是改革法案的可能性較低。

減重藥領域仍為今年重點投資主軸，可關注效果更佳的新型藥物的開發進程，以及臨床證明減重以外的醫療效益，若這些療法被未來被FDA核准用於除減重以外的更多適應症，美國Medicare醫療保險計劃將可能涵蓋減重藥物，有望推升減重藥物市場的天花板。