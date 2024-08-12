近來台股波動劇烈，多項國際市場利空造成8月初台股與全球股市面臨系統性修正而大幅震盪。台股主要仍是行情快速修正後籌碼凌亂，觀察8月8日台股相較之前超過千點的震幅已明顯收斂，顯示最恐慌時期已過。

短線觀察指標鎖定在日圓升值告一段落、聯準會降息進一步確認，以及中東緊張情勢趨緩，做為國際盤勢止穩的要件。

日盛投信台股投資研究團隊表示，展望下半年，美國核心PCE往2.5%貼近，9月降息機率大增，有利股市多頭走勢，加上基本面持續強勁，看多方向不變。尤其短線急跌使部分標的投資價值浮現，操作心態以偏多加碼為主。

此外，半年報與7月營收已陸續公布，可趁回檔之際檢視，具基本面族群仍有表現機會。

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察技術面與投資價值，短線台股大盤受到美股影響迅速下跌，回到2萬點左右，距7月高點有約15%跌幅，上半年與季線乖離已呈現均值回歸，KD也由超買區調整至超賣區，投資價值達合理區間，反倒是逢低布局AI相關電子股的好時機，建議可善用定時定額介入主動式台股基金，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。