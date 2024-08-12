亞洲科技基金 AI領航

AI議題自2023年襲捲全球市場，科技股幾乎奠定未來黃金十年的行情，亞洲是AI產業的軍火庫，以台灣半導體來說，在全球AI供應鏈中占有關鍵地位，AI伺服器市占超過九成，日本在AI半導體材料及設備也具有全球領先地位，透過亞洲科技基金能一舉掌握科技供應鏈的爆發力行情，並能分散單一市場風險。

觀察境內基金，目前投資主軸聚焦在亞洲科技股的有四檔相關基金，以績效來檢視，據Llpper統計至8月6日，近期受到科技股獲利回吐影響，四檔區域型基金都有6%至7%的跌幅，近一月都拉回超過13%，儘管如此，今年以來，復華亞太神龍科技和統一新亞洲科技能源兩檔的報酬率仍超過兩成。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，先前日圓利差交易平倉引發日股大跌，屬於短期流動性問題，此外，儘管美國總體經濟擴張放緩但仍在成長，預期在沒有金融性風險疑慮下，接下來聯準會若宣布降息，將有利企業獲利動能回溫、股市評價止穩。

亞洲科技相關基金績效

惟短線因跌幅很大，近期行情可能偏向震盪整理，持股比例略降，但仍看好AI趨勢發展，因此續抱晶片及相關受惠零組件供應鏈持股，後續布局則會從AI類股挑選上選擇更具成長性的題材。

看好亞洲科技股未來表現空間，亞洲科技基金增添一檔新兵，瀚亞亞洲科技資本家股票基金預計9月23日起募集，該基金除參與亞洲科技股行情外，還提供投資人參與亞洲各國的新股上市機會。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金擬任經理人林元平表示，台灣投資人要參與海外股票IPO相當困難，且中籤率低，但根據歷史經驗，亞洲新股上市發行日的平均表現皆為正報酬，若投資組合可添加新上市的股票，有機會帶來更好的報酬。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金的操作策略，會以超過七成資金布局亞洲股票，另外用不高於三成的資金因應市況，找尋參與新股上市、配股集資、現金增資等初級市場績優投資機會。