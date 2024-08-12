快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

亞洲科技基金 AI領航

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

AI議題自2023年襲捲全球市場，科技股幾乎奠定未來黃金十年的行情，亞洲是AI產業的軍火庫，以台灣半導體來說，在全球AI供應鏈中占有關鍵地位，AI伺服器市占超過九成，日本在AI半導體材料及設備也具有全球領先地位，透過亞洲科技基金能一舉掌握科技供應鏈的爆發力行情，並能分散單一市場風險。

觀察境內基金，目前投資主軸聚焦在亞洲科技股的有四檔相關基金，以績效來檢視，據Llpper統計至8月6日，近期受到科技股獲利回吐影響，四檔區域型基金都有6%至7%的跌幅，近一月都拉回超過13%，儘管如此，今年以來，復華亞太神龍科技和統一新亞洲科技能源兩檔的報酬率仍超過兩成。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，先前日圓利差交易平倉引發日股大跌，屬於短期流動性問題，此外，儘管美國總體經濟擴張放緩但仍在成長，預期在沒有金融性風險疑慮下，接下來聯準會若宣布降息，將有利企業獲利動能回溫、股市評價止穩。

亞洲科技相關基金績效
亞洲科技相關基金績效

惟短線因跌幅很大，近期行情可能偏向震盪整理，持股比例略降，但仍看好AI趨勢發展，因此續抱晶片及相關受惠零組件供應鏈持股，後續布局則會從AI類股挑選上選擇更具成長性的題材。

看好亞洲科技股未來表現空間，亞洲科技基金增添一檔新兵，瀚亞亞洲科技資本家股票基金預計9月23日起募集，該基金除參與亞洲科技股行情外，還提供投資人參與亞洲各國的新股上市機會。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金擬任經理人林元平表示，台灣投資人要參與海外股票IPO相當困難，且中籤率低，但根據歷史經驗，亞洲新股上市發行日的平均表現皆為正報酬，若投資組合可添加新上市的股票，有機會帶來更好的報酬。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金的操作策略，會以超過七成資金布局亞洲股票，另外用不高於三成的資金因應市況，找尋參與新股上市、配股集資、現金增資等初級市場績優投資機會。

AI 科技股 股票

延伸閱讀

億級投資人怎麼看全球股災？高科技股超漲超跌 靠1操作原則

專家看台股「波動幅度縮小」 短線以橫向整理為主

未來一周美股四大觀察變數 CPI、消費者信心指數將公布

股市大屠殺進場撿便宜 大型投資人逢低搶進買了這些科技股

相關新聞

日股主動基金 買點到

日經指數重挫後，近期回神、反彈力道強勁。法人表示，恐慌情緒回落，疲弱的亞股獲得支撐，惟經濟不確定性猶存，投資人應謹慎操作...

法人：台股、印度股勝率大

美國經濟衰退風險增加，中東局勢緊張，加上日圓快速升值，亞股最近暴跌又回漲。法人認為，市場對於亞股的信心大受衝擊，但亞股短...

海外基金 價值型走紅

風險資產漲多拉回，國人布局海外基金時，贖回美國科技及成長型基金，轉而投資價值型、存股、多元風格基金，並布局美股以外的基金...

亞洲科技基金 AI領航

AI議題自2023年襲捲全球市場，科技股幾乎奠定未來黃金十年的行情，亞洲是AI產業的軍火庫，以台灣半導體來說，在全球AI...

台股最恐慌時期已過

近來台股波動劇烈，多項國際市場利空造成8月初台股與全球股市面臨系統性修正而大幅震盪。台股主要仍是行情快速修正後籌碼凌亂，...

全球市場觀測站／生技醫療類股 抗跌

對於美國經濟即將陷入衰退的擔憂，加上日銀升息後導致利差交易平倉、拖累全球股市震盪回檔，以類股表現而言，科技股回檔幅度較深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。