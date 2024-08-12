海外基金 價值型走紅

風險資產漲多拉回，國人布局海外基金時，贖回美國科技及成長型基金，轉而投資價值型、存股、多元風格基金，並布局美股以外的基金，包括日本、亞洲、歐洲、全球型基金等。

美國科技股從高檔下殺，雖然有逢低加碼的買盤進場，但似乎仍不敵贖回賣壓。統計顯示，最近美國科技及人工智慧（AI）基金出現較大的贖回金額。如果統計今年上半年國人最愛的前十大境外股票基金中，美股基金仍占了四名。

至於另外六檔基金，全球股票基金及日股基金各占兩檔，新興亞洲及歐洲基金各一檔。

境外基金資訊觀測站統計，在今年上半年，國人最愛的境外股票基金為摩根美國企業成長基金，上半年進帳186.3億元，這檔基金布局美國高獲利成長股，雖然雖然美股拉回，但這檔基金今年來仍有19.3%的漲幅，在同型基金中名列前茅，目前資訊科技股的比重高達52.4%，其次是非核心消費股的20.6%、健康護理股的9.6%。

上半年銷售亞軍為安聯美國多元投資風格股票基金，淨流入141.5億元。這檔基金今年來上漲18.2%，表現也不弱，基金的資訊科技股的比重逾34%，健康護理股也有14.2%之多。基金的前三大持股是微軟、輝達、蘋果。

上半年熱賣季軍為摩根環球智選基金，進帳99.5億元。這檔基金今年2月才獲得核備，立刻引發買氣。基金主要布局具結構性改變優勢的企業，有近七成在美股，近兩成在歐股；產業以科技股的27%最高；台積電為第七大持股，占3.1%。

第四到十名熱銷的基金依次為摩根美國、施羅德新興亞洲、野村日本策略價值、貝萊德全球智慧數據股票入息、富達日本價值、摩根歐洲動力、摩根美國智選基金，淨流入金額36.3~95.5億元不等。

有趣的是，兩檔熱銷的日本基金全都是訴諸價值投資的基金，布局不少日本工業及金融股。

其中，野村日本策略價值基金第1季人氣較旺，富達日本價值基金則是買氣逐月上揚。

另外，貝萊德全球智慧數據股票入息基金有月配息選項，年化配息率可達7%。