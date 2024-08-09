基金特蒐／亞太市場 中長線有戲

亞股近期出現恐慌性震盪，PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，震盪因素主因受到美國聯準會（Fed）降息預期和經濟數據影響，而非亞太地區本身的經濟狀況，由於亞太市場兼具多元投資機會，建議中長期持有，短期波動不必過於擔心。

目前亞太地區股市正經歷顯著波動，市場普遍預期Fed將在9月降息，基於市場認為經濟不會出現硬著陸（Hard Landing），若情況成立，降息對股市而言將是利多消息，經濟會將持續增長，而利率下降也將有助於提升資金流動性。

不過，隨近日公布的經濟數據，特別是美國的就業數據，卻為市場帶來隱憂，失業率上升的幅度觸及警戒值，讓市場懷疑先前對經濟不會硬著陸的預期是否過於樂觀，因此導致股市出現震盪修正。

其中，尤以依賴半導體和科技類股的台灣和韓國，由於上半年漲幅表現強勁，因此近期在市場情緒轉變時，高漲幅的股票往往出現較為明顯的回檔。

至於在降息前，投資人該如何因應此局勢變化？曾訓億建議，首先應關注即將發布的經濟數據，應仔細分析市場及其長期趨勢。舉例來說，投資人需要根據自身狀況進行評估，若認為經濟可能走向衰退，則可考慮在市場尚有獲利的情況下進行獲利了結；但若對經濟前景持樂觀態度，則可在經濟數據回暖時重新進場。

然而，近期在高波動的市場中，可保持一定的現金流，既可以在市場低點時進場布局，也可以在經濟數據明朗後做出準確的投資決策，建議若經濟數據顯示經濟並未走向衰退，資金行情依然存在，則可以選擇繼續參與市場。

隨美國大選逼近，無論是川普當選還是賀錦麗當選，對亞太經濟皆有所影響。根據過去川普執政經驗，他的政策對於亞太地區而言，特別是中國大陸，過往的出口數據顯示因貿易戰，而導致經濟增長受限。

不過，亞太地區除了中國外的其他國家，尤其是東南亞國家，因中國大陸出口受到限制而成為替代生產地，另外，越南、馬來西亞等國家也因為美國企業尋找替代供應鏈而獲得經濟增長，由於有先前經驗，市場可能會更加適應及預防，也因此影響可能不會像前次劇烈。

若賀錦麗當選，相對穩定的政策可能會帶來較小的波動，但仍然會對中國大陸形成壓力。他解釋，美國無論哪一黨執政，對中政策都將維持強硬立場。

與川普相比，賀錦麗可能會採取更加有計劃性的策略，而非川普的一向高調和不確定性的作風。因此賀錦麗的政策雖然對中依然較為不利，但她較為溫和及可預測，相對會減少市場的短期波動。

基金參考指標、基金前五大持股、亞太基金績效

在亞太地區中，印度在經濟成長方面展望最佳，而中國大陸相對較弱。根據數據顯示，印度仍在快速成長並且呈現積極的經濟成長趨勢，而中國大陸的經濟增長雖仍有5%左右，但與過去10%的高增長相比顯得疲軟；其他主要經濟體如台灣和韓國，因已經進入成熟市場，經濟增長較為穩定，大約維持在2%到3%左右，未有太大波動。

另外，在亞太地區產業方面，科技產業目前是AI潮流下最直接且獲利能見度最高的產業，而台灣與南韓半導體公司主導全球AI晶片發展，帶動相關供應鏈的能見度，也大幅提升亞太市場的投資吸引力，法人資金配置亦在此考量下出現此消彼漲。除了科技股之外，由於亞太擁有世界上最高的人口密集度，內需相關產業有很大的成長潛力，因此隨著消費力的提升和儲蓄的釋放，消費性產業將受益，包括汽車、房地產、重工業等，雖然產業的增長較為緩慢，在經濟復甦階段，長期成長力仍顯著。

投資操作上曾訓億建議，若投資人對亞太市場有中長期的配置需求，應該保持耐心，關注市場的長期發展趨勢，如當市場過度悲觀導致股票價格大幅下跌時，則是中長期投資者進場的好時機。另外，亞太基金提供多元化投資的機會，因此保持資金合理配置，不應過於集中於某單一市場或行業，透過多元化投資來分散風險，獲取穩定回報。