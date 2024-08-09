法人：趁美降息前布局

美國經濟數據放緩，美國聯準會（Fed）9月降息機率提高。法人預估，多數央行今年都將走入寬鬆環境，歐洲央行（ECB）及英國央行也已先降息。儘管近期債市殖利率大幅回落，但仍處於相對高點，建議投資人可在首次降息前加碼布局信用債，獲得較高的收益。只要經濟環境沒有走入衰退，搭配好投資等級債及非投資等級債ETF，就可望提高投資勝率。

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，先前Fed快速升息，導致美元債券價格跌至長期低檔區，但也創造出高息收及高潛在資本利得機會，令債券投資更具吸引力。隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉，潛在資本利得空間可期，也令債市投資環境更居順風。

張菁惠指出，各類債券都可望受惠於Fed降息。其中，以存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間可期。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，也可透過債券ETF來參與。

張菁惠指出，如果是偏好存債券ETF的投資人，在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF。投資等級債受惠於Fed降息，資本利得空間大；非投等債同步受惠於Fed降息，且具有更高的息收。