債券漲聲響 兩策略勝算高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露9月降息訊息，激勵美債殖利率最近大幅回落，美國10年期公債殖利率跌破4%，與殖利率呈反向關係的債券價格應聲大漲。債券基金投資人今年是否能一掃過去兩年的陰霾，重返多頭榮景？債券是今年穩賺不賠的投資？

基富通總經理王浩宇表示，想入手債券基金的投資人，應該掌握兩大觀念。首先，債券基金也有風險等級的差異，投資人仍要依據個人風險承受度，選擇合適的投資標的。其次，歷史經驗顯示，債券基金有九成報酬來自債息收益，不同於股票是追求資本利得。

就風險等級來說，債券基金按照信用評級分為投資等級債與非投資等級債，前者持有債券的信用評級多數在BBB或Baa以上，信用評級較高，例如成熟國家政府公債或優質企業發行的公司債。這些國家或企業財務體質佳，因此抵禦風險與償債能力較強，不容易出現付不出債息或倒債的違約情形。

至於非投資等級債，持有債券的信用評級多數在BBB-或Baa3以下，信用評級較低，有些甚至是CCC以下的投機等級，俗稱垃圾債，發行的國家或企業財務體質較差，容易因為市場變動或其他因素而付不出債息或倒債。

不過，王浩宇表示，也因為非投資等級債的信用評級較差，債券的發行機構會提供較高的債息作為誘因來吸引投資人，達到籌措資金的目的。所以，這類型債券的配息通常較高，投資等級債的配息則通常較低。投資人應避免只關注配息而忽視風險差異。

債券是今年穩賺不賠的投資嗎?

另外，王浩宇指出，其他如債券的天期或存續期間的長短，對於市場利率走向的敏感度也都不一樣。如果天期愈長，如10年或30年期的債券，面對通貨膨脹、經濟前景的不確定性就愈高，波動風險自然較大，反之波動風險則較低。投資人如果能先做好功課，了解債券的特性，投資贏面就會大一些。

法人統計，根據歷史經驗，Fed首次降息前的二至三個月，短中長期美債殖利率都會下跌。目前市場預估，9月Fed將啟動首次降息，並有機會降息2碼（即0.5個百分點），今年甚至有4碼的降息空間，加上經濟成長可能放緩、美股波動劇烈，市場避險需求都有利於債市。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，最近信用債表現反而較穩健，利差僅小幅擴大，並未突破過去一年來的波動區間，可見整體趨勢並未反轉。在景氣穩健且通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利於信用債累積收益。

周曉蘭表示，目前利率水準仍在相對高檔，預期會持續吸引長線投資進場，債市中長期表現空間值得期待。

建議穩健型投資人，可聚焦投資等級債，享有較長的存續期累積收益與利率走跌的潛在資本利得；積極型投資人則可布局非投資等級債，在信用下檔風險不大之下，可獲得更高的收益。