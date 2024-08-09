平衡、組合基金 抗波動

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
亂流來襲，台股單日漲跌屢創紀錄，致使台股基金表現跟著洗三溫暖，國內平衡及組合型基金因應長多格局下的回檔修正，仍以較相對較高持股水位搭配債市並保留部分現金部位應戰，本月以來表現相對抗跌、持盈保泰。 (聯合報系資料庫)
亂流來襲，台股單日漲跌屢創紀錄，致使台股基金表現跟著洗三溫暖，國內平衡及組合型基金因應長多格局下的回檔修正，仍以較相對較高持股水位搭配債市並保留部分現金部位應戰，本月以來表現相對抗跌、持盈保泰。 (聯合報系資料庫)

亂流來襲，台股單日漲跌屢創紀錄，致使台股基金表現跟著洗三溫暖，國內平衡及組合型基金因應長多格局下的回檔修正，仍以較相對較高持股水位搭配債市並保留部分現金部位應戰，本月以來表現相對抗跌、持盈保泰。

投信法人認為，台股短線大跌加上又有總體經濟、貨幣政策及企業財報展望等不確定因素，將使行情震盪幅度加大，建議可納入平衡及組合型基金，以股債配置較低波動度參與台股產業成長投資機會，並控制下檔風險。

根據理柏資訊統計至8月7日，整體台股基金8月以來跌幅近6%，同期間相對抗跌的國內平衡、組合型基金跌幅介於2-4%；進一步分析投資部位分布，持股水位平均近七成，類股雖以電子股為主軸，但增加非電產業比重，債市部位多有一至兩成，此外，部分標的同時保留5-10%現金以因應行情變化。

國內平衡型組合型基金績效
國內平衡型組合型基金績效

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，目前配置納入了主動式績優台股基金，並搭配被動型台股及美國公債ETF，有助掌握類股輪動並提高投資組合的報酬穩定度。

由於台股本波大幅修正來到合理價位，將台股部位拉升至近7成、債券部位約25%，聚焦公債及投等債兼顧收益及避險作用，同時觀察美國聯準會動向、總體經濟訊號變化，作為後續調整股債配置比例之依據。

AI創新加上台灣特殊地位，明顯受惠於生產力循環的復甦，瀚亞理財通基金經理人經理人劉家宏認為，在產業面上，電子仍以AI類股為主流類股，在科技革命階段，估計會有更多的族群受惠，而傳產表現雖然較落後，但部分的產業已逐漸復甦。

雖然近期的台股劇烈震盪，但中長線在AI的發展下，台股上漲動能仍強勁，對於穩健投資人，則可布局股債資產的組合基金，透過彈性的調整，達攻守兼備效果。

短線上，復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，台股大跌逐步消化市場利空，加上融資餘額大減，有利大盤回穩築底。

不過因應股市波動性加大，增加持股分散性及著重在各產業的龍頭權值股，對於漲多或產業基本面有疑慮者進行減碼調節。

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