大小型股兼具商品 吸睛

台股歷經7月的大幅拉回後，台股基金績效跟著受影響，不過，統計138檔台股基金，今年來的績效仍維持15%以上的共有12檔基金。法人建議，在市場震盪之下，挑選台股基金除績效考量外，可優先選擇大、小型股兼具、較有彈性的台股基金，靈活掌握中小型與龍頭股的輪動機會。

在12檔基金當中，包括一般型、中小型、科技型、價值型、中概型等各類台股基金皆榜上有名，其中一般股票型5檔最多，其次為中小型3檔、科技型2檔，中概與價值型各1檔，反映出基金經理人團隊選股與操盤，才是績效致勝關鍵。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會9月降息已無懸念，市場開始將注意力轉換至美國經濟走勢變化，一旦數據不佳則被解讀為經濟面是否轉為衰退，台股也在這波影響之下出現急漲急跌走勢，除了觀察融資餘額水位、外資買賣超、指標股回穩與否之外，建議可持續留意觀察美國失業率、職缺、失業救濟金等重點指標，以及8月下旬將登場的輝達財報數據。

柯鴻旼指出，放眼AI仍是大趨勢族群，且台廠半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈，皆是台灣競爭力最高的產業。但由於目前股價皆已領先反映，且部分終端需求仍未跟上，如今又傳出輝達晶片延後出貨等負面訊息，導致市場一有風吹草動便會出現大幅震盪。

野村投信也指出，雖然還沒有到歷史上泡沫時期的水準，但台股評價經過過去兩年的大漲，除非看到企業獲利持續上修，否則預估盤勢較大可能會是區間震盪，來回測試股價與獲利面的關聯性，而且由於多數股票都已經漲過一輪，在營收成績單出來之前，資金還是會在產業間快速輪動，大幅增加配置及選股的難度。

因此，投資終要回歸基本面，以3~5年的方向來看，預估成長性最高的AI依然是投資主軸。