長天期美債ETF 分批買

台股震盪，市場避險情緒升溫，資金逐步往債市靠攏。投信法人分析，長天期債對利率變動相對敏感，預期在聯準會降息期間，長天期公債可望有所表現，投資人可趁降息循環開啟初期、債市震盪較大時，利用相關ETF分批布局或定期定額介入。

根據統計，目前台灣掛牌的20年以上長天期美國公債ETF一共有九檔，以昨（8）日收盤價來看，入手價從一張不到1.6萬元，到近6萬元的標的都有，是小資族也可以布局債券的選項之一。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，美國就業市場顯著降溫，消費需求也從過熱趨於平衡，商品與服務價格同步走跌，帶動通膨增速下滑，提升聯準會降息空間。7月聯準會利率會議暗示降息門檻不高，整體論調偏向鴿派，有利債市長線多頭走勢。

許雅惠指出，後續需要持續關注其他經濟數據公布，債市可能因此持續劇烈波動，投資人可採取定期定額方式進場，達到既能分散投資風險又能累積部位的目標。

群益投信表示，愈來愈多投資人透過債券ETF來進行資產配置、建立穩健收益，尤其在貨幣政策將迎向轉折階段，布局未來資本利得契機，使得長天期債券ETF持續受青睞。

由過往經驗來看，停止升息階段為布局債市時機，而存續期間愈長的債券，後續受惠降息的漲幅程度也越高，投資人不妨在價格相對低點時分批建立部位，以換取後續波段價差空間。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，考量國際金融市場仍有地緣政治因素等不確定性干擾的可能性，而美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具。

且長天期美債因需求量大，市場流動性相對充裕，現階段適度布局長天期美債ETF不僅可滿足資產配置需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。