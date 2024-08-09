半導體基金 法人按讚

全球市場從高檔進入修正，法人指出，將為中長期投資者提供買入機會，尤其半導體產業鏈景氣基本面利多不變，拉回正是長期定時定額投資最佳時機；短線則觀察半導體指標股股價回穩訊號，作為觀察半導體板塊下一波多頭再起的重要指引。

根據Factset統計截至2日，標普五百企業已有75%公布財報，其中有78%企業獲利超越市場預期、六成營收超越預期。尤其資訊科技（含半導體製造）、與通訊服務（含半導體應用）類股第2季獲利年成長預期將達兩成左右、營收也成長一成左右，可望持續為大盤後市領頭羊。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，即便國際市場震盪使上半年領漲的費半指數，自7月10日高點修正已逾兩成，但回歸基本面可見第2季企業獲利表現仍相當優異。

美國就業數據不如預期，使市場質疑經濟能否順利軟著陸，並擔憂聯準會利率政策遲遲未採預防性降息；此外，以色列和伊朗兩國緊張情勢升溫，以及日圓因升息走強迫使全球資金板塊撤回日本等多項國際市場利空，造成8月初全球股市同步面臨系統性修正而大幅震盪。

消費性電子指標股業績展望佳，而軟體指標股的盈利及資本支出也是AI大潮是否續航的關鍵，華爾街分析師仍針對美股費城半導體指數成分股財報的盈餘預期持正面看法，半導體指標股獲利及全年資本支出持續正面表現，顯示半導體產業鏈景氣依然向上。

展望後市，台新投信指出，AI應用市場未來將快速成長，包括科技、金融、消費、醫療、食品等應用無所不在，美國處理器大廠超微（AMD）執行長蘇姿表示，AI將至少有五到10年快速發展的光景，並預估未來三到五年AI市場將有1,500億美元的商機。

其中，包括微軟（Microsoft）、Google、輝達（NVIDIA）、超微和英特爾（Intel）等國際大廠紛紛搶進布局AI，在國際科技巨擘推波助瀾之下，為AI產業掀起爆發性成長商機。根據彭博的研究報告，生成式的AI市場規模將從2022年的400億美元，到2032年暴增至1.3兆美元（約新台幣40兆）。