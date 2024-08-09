全球金融市場震盪，投信法人表示，根據統計資料顯示，8月到年底印度股市平均漲幅9.24%、正報酬機率也逾70%。基於全球供應鏈轉移趨勢未變，印度成為新的世界工廠，有助印度經濟與產業發展，及股市多頭格局延續。

統計2000年以來每年的8月到12月全球主要股市平均表現，印度以平均9.24%的漲幅表現最佳，其次依序為巴西8.15%、俄羅斯4.81%、越南4.09%。進一步觀察這些股市今年以來的表現，印度也以10.01%漲幅表現最佳。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，7月印度指數上漲，主要反應7月23日政府預算對中長期經濟的正向發展。

8月以來，全球金融市場反應美國經濟衰退疑慮，中東戰事不確定，以及日本升息所帶來的資金回收效應而下挫，印度股市相對抗跌。較為看好的產業包括國防、電力、基建等廣義工業類股，以及9月下旬傳統節慶開始後的內需消費商機，如汽機車、黃金珠寶、房地產，旅遊等產業。

統一大龍印基金經理人蘇柏勳指出，印度大選結束，總理莫迪獲得第三個任期，政治不確定性因素消除。在政局趨向穩定的背景下，印度政府政策延續性提升，有利基建、消費及製造等產業。

各大研究機構統計，印度2026年以前的GDP年增率皆在6.5%到7%，領先全球多數國家。經濟成長強勁，帶動人民薪資水準提升，內需消費及觀光餐飲蓬勃發展；而電力、供電、配電等產業為全球趨勢，也讓印度發電相關類股具備投資潛力。

凱基新興市場中小基金經理人吳志文表示，受惠生產力提升帶動經濟成長，預期印度今明兩年GDP增長可望維持6.5%以上。

印度總理莫迪承諾控制財政赤字占GDP比重、提升製造業工作機會、支持中小微型企業信貸需求等經濟改革措施，有利穩定內需消費需求，避免無效投資加重後續財政負擔，加上印度雨季降雨量符合預期，有助市場正向看待農村民眾消費意願，因此正向看待印度股市表現。