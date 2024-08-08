美股押寶 成長股優於價值股

法盛（Natixis）投資管理對分析師調查顯示，八成擔憂地緣政治，七成則擔心財政赤字，三分之二認為投資人對全球經濟仍過度樂觀，97%認為人工智慧（AI）仍未實現全部潛力。

多數分析師看好下半年美股，成長股優於價值股、大型股優於小型股。

調查於6月進行，對象為法盛投資管理（NIM）及旗下11家附屬公司，以及法國外貿銀行（Natixis CIB）共30名市場分析師、投資組合經理、研究分析師及經濟學家。

調查顯示，八成分析師擔憂，烏克蘭戰爭、以巴衝突及中美關係持續緊張等地緣政治問題，將為下半年帶來阻力。七成分析師表示，財政赤字是評估市場的重要因素。

過半數 （53%）分析師認為，目前的政府負債水準雖然尚可持續，但對經濟構成長期威脅；37%的分析師則認為，目前的政府負債已達到不可持續的水準。

雖然大多數分析師認為全球經濟衰退的風險已經過去，但仍有三分之二（67%）分析師認為市場過於樂觀。分析師擔心，通貨膨脹數十年以來首次成為選舉年的議題，且有約47%的分析師擔心，美國聯準會（Fed）的降息決定將變得「政治化」。

美國總統大選愈來愈近，調查顯示，77%的分析師相信，美國選舉大選對於市場有重要的影響。

近四分之三（74%）的分析師認為，美國的總統大選對投資人而言是下半年的中度風險（37%）或高度風險（37%）。

調查顯示，AI在未來二至五年將會對市場產生重大的影響。73%分析師認為，AI將會改變傳統的市場規律；77%相信AI將加速當沖交易；97%分析師相信AI仍尚未實現全部潛力。

93%認為，隨著AI的能力不斷加強，未來一年出現詐騙活動的機率也會隨之增加。

在投資議題上，三分之二（67%）的受訪分析師預期，美股在下半年有望為投資者提供最佳的回報，看好歐股的分析師僅占3%。67%的分析師認為成長股將優於價值股，73%認為大型股將優於小型股。六成分析師認為，另類投資有助分散風險並提高報酬。

法盛投顧總經理陳家銘表示，面對下半年的一連串不利因素，包括政治風險、地緣政治緊張局勢、利率維持在高檔、消費者支出放緩、政府債務持續增加等，投資者應保持謹慎樂觀。