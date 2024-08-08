多重資產基金 市場寵兒

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

據統計今年以來至6月30日，在國內已申請28檔募集新基金中，主動型基金產品以多重資產基金為大宗，顯示因應AI科技發展趨勢及預期美國降息帶來債市利多，國內投信也積極發行以科技股為主、且可投資債市的多重資產基金。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，隨著經濟成長具有韌性以及流動性釋出，抱持對未來9到18個月經濟基本面展望轉佳的看法。若進一步透過企業獲利預估的數據來看，包括通訊服務、資訊科技、非必需消費預料仍將是下半年獲利成長前景較佳的產業；AI人工智慧題材表現突出並呈現強勁增長的趨勢，更進一步提升科技產業前景。

此外，國內投資人持有日圓態度積極，也讓柏瑞科技多重資產基金今年5月在現有的新台幣、美元、人民幣的計價幣別外，新增日幣級別，讓投資人用日幣就可申購，亦是去化滿手日圓的選項之一。

滙豐投信指出，由於AI人工智慧趨勢長線仍看多，現階段可以超核心股票為投資主題，輔以搭配有望受惠於降息循環利多的多重資產布局策略，既可參與AI主題趨勢又能兼顧投資組合的波動防禦風險，或可成為投資人在市場波動中追逐成長收益潛力的核心部位之一。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔說明，由於美股財報季已陸續展開，將有眾多重量級企業公布獲利財報結果，加上年初至今市場漲勢皆圍繞在AI相關題材，許多上市公司都盡可能與AI主題搭上邊，以求投資人青睞。

安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠表示，安聯AI收益成長多重資產基金不只投資股票，還加上可轉債、公司債，目標配置50%股票、35%可轉債、15%公司債，並且定期將投資組合再平衡，運用不同資產，提供市場一個結合AI大趨勢主題、參與成長與創造收益的主動式多重資產策略。

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