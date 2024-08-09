BBB級公司債 有看頭

目前市場普遍預期9月即將降息，對長天期的債券價格相對有利，根據過去經驗顯示，在降息前進場持有債券，一至三年多為正報酬；觀察在台掛牌的債券ETF近期成交量與規模，十年期以上的商品成長較為明顯，BBB級以上的公司債，可提高投資成效。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠（00959B）表示，市場利率與債券價格呈反向關係，若市場利率下降1%，債券價格就會依照存續年期等比上揚；也就是說，存續期間愈長的債券，價格受到利率的漲跌幅度就愈大。舉例而言，若某檔債券的存續期為12年，當利率調降1%時，該檔債券的價格就會上漲約12%。

郭修誠表示，大華投等美債15Y+追蹤指數平均存續期為12年，在指數篩選流程中首創精選投等債中票息率前10%的債券，提高投組流動性，也能讓投資人在降息循環時，不僅有資本利得可期，也能有機會領到同類型商品中的較高債息。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，天期長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，投資人可優先自長天期投等債來做選擇。

就投資標的優化的角度來評估，曾盈甄建議，若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，也有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。