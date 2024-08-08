基金行銷也吹AI風 安聯推AI多重資產新基金

企業獲利改善和AI創新帶動的需求持續增溫與擴散，成為兩大挹注下半年市場續航力的重要關鍵。安聯AI收益成長多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將於19日開募，為吸引投資人目光，不只投資聚焦AI，連行銷都吹AI風。

安聯投信臉書粉絲團，在8月1日到12日推出「AI生成圖片」互動活動，有別於過去基金行銷時，資產管理業者凸顯基金優勢、為投資人指引藍圖和願景，在「人人都是內容生產者」的今天，安聯將投資AI的話語權交給臉書使用者，只要留下用AI生成的「幸福收益」圖片，安聯投信的小編會從留言中抽出30張圖，印製成全球獨一無二、專屬於創作者的「幸福收益零錢包」，讓投資人親身體驗AI生成的威力和幸福收益的成果。

安聯表示，這篇「讓AI把你的#幸福收益生成圖片」互動貼文8月上線後，已吸引逾1500人按讚，透過CoPilot、ChatGPT等AI生成工具，就算不擅於電腦繪圖，也能輕鬆讓對「幸福收益」的想像用AI在幾秒鐘之內生成出來，參與互動的網友紛紛在安聯投信臉書粉絲團留言「好喜歡我產出的圖」、「好玩」，更有網友將幸福收益連結自己的家庭生活、退休生活，產出各具特色、色彩斑斕的圖像。

此外，安聯AI收益成長多重資產基金還結合日趨成熟的WebAR（擴增實境）技術，讓這檔新基金的「幸福收益三因子」，分別是大趨勢、大收成（係指收益成長策略，不代表保證獲利）、大幸福不僅僅呈現於網站和DM，在新基金募集記者會，開啟手機鏡頭掃描QRcode，就可以直接看到懸浮於空間的基金主視覺「AI幸福好麻吉」及「幸福收益三因子」。

安聯投信指出，7、8月全球股票市場正在經歷回調，在2024年強勁的上半年表現後，只要基本面保持穩健，這樣的整理堪稱牛市中的健康現象。