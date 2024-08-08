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在地選股+資本家策略 瀚亞亞洲科技資本家股票9月募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
瀚亞亞洲科技資本家股票基金三大策略，資料日期 2024/8。資料來源／瀚亞投信
瀚亞亞洲科技資本家股票基金三大策略，資料日期 2024/8。資料來源／瀚亞投信

瞄準亞洲科技股的爆發潛力，瀚亞亞洲科技資本家股票基金日前已獲主管機關核准募集，預計將於9月23日起熱烈募集。瀚亞投信表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金聚焦兩策略：在地選股+資本家策略，提供投資人可參與亞洲科技股與各國新股上市的機會，有興趣的投資人，可洽詢保管銀行永豐銀行。

AI議題自2023年襲捲全球市場，科技股幾乎奠定未來黃金十年的行情，各家投信業者相繼發行科技主題的基金，涵蓋股票、多重資產、債券型等類型產品。瀚亞投信表示，不同於其他聚焦科技題材的基金，瀚亞亞洲科技資本家股票基金是首檔聚焦亞洲科技股，並且可參與新股發行機會的產品。

瀚亞投信在亞洲11個國家皆有投資團隊，共有超過160名股票研究專家，使瀚亞亞洲科技資本家股票基金研究團隊可掌握來自亞洲主要國家的第一手投資情報與優質股票的推薦，再進一步審視與篩選，以提升投資精準度與效率。

值得一提的是，瀚亞亞洲科技資本家股票基金提供投資人參與亞洲各國的新股上市機會。瀚亞投信表示，資本家策略涵蓋新股上市、配股集資、現金增資等初級市場上的三支箭，藉此增加超額報酬的機會。

擬任瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，台灣投資人要參與海外股票IPO相當困難，且中籤率低，但根據歷史經驗，亞洲新股上市發行日的平均表現皆為正報酬，若投資組合可添加新上市的股票，有機會帶來更好的報酬。

瀚亞投信身為保誠集團的成員，可藉由保誠人壽在亞洲資本市場的地位，使瀚亞投資團隊更有機會參與到新股上市的機會，搭配與主要投資銀行的良好關係，取得優質新股上市的機會相對高。

瀚亞投信表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金提供豐富幣別，並有Ａ累積及S A累積後收級別，讓投資人有多元的參與機會，將於9月23日起至9月27日期間展開募集，保管銀行為永豐銀行，有興趣的投資人，可洽詢保管銀行。

投資銀行 科技股 股票

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