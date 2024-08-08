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父親節另類禮物首選 定期定額買基金 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
爸爸基金ETF理財建議。（資料來源：群益投信）
爸爸基金ETF理財建議。（資料來源：群益投信）

今天是8月8日父親節，投資專家建議與其把錢花在買禮物，不如把錢投入定期定額基金理財。投資人可以共同基金或是ETF為理財工具，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財，同時也不會造成日常生活上太大的經濟負擔。

群益投信表示，父親通常是一般家庭中最大的經濟支柱，如何幫爸爸減輕負擔、增加家庭收入，除了認真工作努力賺錢外，其實也可以透過適當的理財方式來增加收入，在經歷金融海嘯的衝擊，投資人在投資觀念上有不小的轉變，雖然股票市場波動劇烈，不過透過基金ETF定期定額方式投資多能有不錯的回報，定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。

群益投信建議投資人與其把錢花在買父親節禮物，不如把錢投入定期定額基金理財，當作爸爸節禮物，幫爸爸減少生活負擔，用行動表現對爸爸的愛！

群益投信表示，投資建議來說，印度、美國基金是首選，台股基金也是必備。此外，市場變幻莫測，股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，尤其是美國公債相對穩健，任何風吹草動或不確定因子都容易引發市場波動，建議穩健型投資人除了多重資產基金外，不妨也將具評等和收益優勢的債券ETF納入資產配置。

核心部位可朝投資等級債ETF來配置，因投資級債享有高評等、低違約的優勢，相對安全，殖利率水準約在3~4%，也較公債優異，有助穩定累積債息收入，在標的選擇上，高評級公司債ETF、產業債ETF等等，都是投資人可參考的標的。投資人還可依照個人屬性和需求，在衛星部位選擇搭配新興市場債ETF或非投等債ETF。

ETF 定期定額

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