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人工智慧題材 可分散布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期科技龍頭進行波段修正，連帶影響AI相關類股表現，AI行情是否就此戛然而止？滙豐投信指出，所有的重大技術突破多有類似的基本面與科技股漲勢周期，因此AI趨勢長線仍看多。伴隨著市場評價面又回到相對更具吸引力的位置，建議投資人可透過多重資產策略布局，既可參與AI主題趨勢，又可兼顧投資組合的波動防禦風險。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔說，回顧自1991年至今，歷史上一共有四次劃時代的新科技問世。數據顯示，在新科技問世後的三年內，那斯達克綜合指數受惠科技技術革新而有正向表現。更關鍵的是，AI自2022年底新一代ChatGPT橫空出世至今僅一年多，顯示AI對股市產生的正面影響仍有機會延續。

若再從技術面來看亦可得到應證。2010年行動上網元年帶來後續科技股的長多趨勢，由最「上游」的晶片設計業最先受惠，「中游」業者隨之接棒成為中期上漲的主力。

後期行動上網，則因平價化而為多數人使用後，相關的「下游」軟體與服務業者則成為最後階段的股市亮點。因此，從這段歷史經驗告訴我們，目前AI技術突破後所帶來的漲勢多頭氣勢未散，僅由第一階段開始進入第二階段，遠未達到終點。

滙豐超核心優化多重資產基金廣納科技與基礎建設兩大主題趨勢，投資風格兼具成長與價值，在科技主流當道的趨勢下，仍能兼顧基礎建設的利基優勢。

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