基建、醫療產業 不怕市場三溫暖

7月以來全球股市歷經上沖下洗，不過仍有產業在經理人團隊選股下，繳出不錯的報酬。統計海外產業型基金7月以來報酬率，維持正報酬的產業集中在基礎建設、醫療生技兩大主軸，而基礎建設產業在AI相關建設高速發展下，長線成長性可期，搭配擁有現金流特性，為名符其實的跟漲抗跌產業。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，這波股市快速拉回，主要受到市場憂心美國經濟數據放緩，利率下滑使資金轉向低價與低評價族群，導致先前高度集中的科技股出現顯著修正。此外，在高速成長推升基期的影響下，科技七巨頭未來獲利相較於其他類股的差距出現縮小趨勢，也讓市場重新衡量評價面的合理性。

王翔慧指出，根據統計，基礎建設企業的獲利成長均值相比全球股票更高，就成長性來看，基礎建設類股往往能創造高於大盤的獲利成長率，而當面對經濟衰退時，基建族群又能展現較低風險、較佳恢復能力的特性。在金融海嘯期間，基礎建設指數最大跌幅41%、全球股票跌幅更高達53%，而前者恢復期約36個月，後者長達66個月。

王翔慧說明，基礎建設本身就是創造長期現金流的產業，在聯準會9月降息大局已定下，確定利率下行，有助於仰賴大量資本投入的基礎建設公司，融資成本下滑，也有利於拉抬基建類股的評價回升。

目前四大產業各擁優勢，特別是公用事業受惠於AI與數據中心帶動電力需求，數位基礎建設則可聚焦資料中心搭載AI發展趨勢，交通基建則以受惠於疫後旅遊爆發的機場、收費道路等為首選。

元大全球公用能源效率基金研究團隊指出，近期全球股市震盪，防禦類股著稱的公用事業類股呈現逆勢上漲，因為公用事業類股具備相對穩定的特性，同時受惠市場預期美國可能降息，公用事業股息率表現不遜於債券，故受資金青睞。

長期而言，AI蓬勃發展，電力需求的增長率將大幅飆升，公用事業類股也搭上了科技趨勢題材，未來表現可期。