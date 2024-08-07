收益成長多重資產 穩健

過去一個月，上半年累積較大漲幅、或表現相對亮眼的市場或族群，出現較大波動。不過，面對AI等所帶動的大趨勢才在初期階段，儘管市場在等待基本面檢驗與更多前景消息之際，反而可趁市場拉回時，以收益成長多重資產策略，透過不同資產布局，參與AI長線成長的大趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，今年來大型科技公司表現相對耀眼，近期則可以看到科技股波動加劇，但這不會改變AI成長趨勢。

隨貨幣政策邁向正常化，應有利經濟基本面表現。驅動市場關鍵仍在企業創新已經見到更多領域公司獲利改善；短線不確定性因素或增添震盪，但也提供長線布局機會。

莊凱倫指出，評價可以在較長時間內保持在高檔，特別是對於成長型產業的公司，因為市場預期這些公司獲利會提高以符合其評價水準。在過去幾個季度中，S&P500指數成分股企業獲利普遍超出預期，預計此趨勢將持續，尤其是那些能跟上AI創新浪潮的公司。

就題材面，莊凱倫表示，回顧上半年市場漲勢集中，可說是AI產業結構、及AI創新浪潮造成的結果之一。過去幾年大型科技巨頭在AI上進行大量投資，包括GPU、AI訓練基礎設備或網路硬體等基礎設施和解決方案。對於希望利用AI潛力的組織或企業來說，這些科技巨頭在AI創新浪潮初期階段自然成為受益者。

莊凱倫分析，目前市場良性輪動，只要基本面未改變，股市修正都是逢低布局好時機，若想透過AI主題基金參與行情，可選擇多重資產策略基金商品，讓資產更分散，投資組合更穩健。

上半年漲幅近四成的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金，主要就是受惠今年來AI的爆發成長，儘管短線上政治不確定性及高檔獲利了結賣壓，但富邦投信認為，可視為難得回檔的布局機會。

此外，AI供應鏈需求持續火燙，據Morgan Stanley預估，全球雲端AI資本支出至2027年將以年複合成長率（CAGR）37%幅度成長，顯現產業前景依舊強勁。