美國就業數據遠低於預期，市場認為美國聯準會（Fed）可能會加快降息腳步。法人指出，不論接下來Fed降息的幅度有多大，對整體債市都是利多，尤其是非投資等級債券。

Fed在7月利率決策會議不降息，維持基準利率於5.25%-5.5%。

非投等債基金新台幣報酬率 圖／經濟日報提供

Fed主席鮑爾在會後記者會表示，如果通貨膨脹持續靠近預期的目標，且勞動市場能維持現狀，則9月有機會啟動降息。

富達投信指出，目前期貨市場押注Fed於9月降息機率達100%，並且普遍預期11月和12月會議都將實施降息，全年降息幅度估達2~3碼（1碼為0.25個百分點）。

就資金流向來看，整體債券基金已連32周淨流入，投資級債基金延續去年以來的吸金趨勢，非投資級債基金則逆轉去年的淨流出。

自2022年3月到2023年7月，Fed快速升息讓利率水準來到20多年來的高點。伴隨2022年金融市場大波動，資金紛紛停泊在貨幣市場，帶動貨幣市場基金規模突破6兆美元大關。

歷史經驗顯示，當Fed鬆綁貨幣政策後，貨幣市場基金規模通常會下滑。聯博投信認為，目前市場上大量現金部位很有可能流入債市，原因主要有二。首先，目前各類債種殖利率仍深具吸引力，7月底全球非投資等級債、美國投資等級債與美國公債殖利率分別為8%、5.1%、4.2%，均優於於長期平均。

其次，聯博投信指出，雖然美國股市自2023年以來漲勢凌厲，但7月中開始，科技股重挫，加上美國總統選舉不確定性增加市場波動，較不適合風險屬性較保守的投資人。

一般投資人多半認為，Fed降息，應該布局利率敏感度高的公債。不過，一個月來，美國10年期公債殖利率已從4.41%跌到最低的3.66%，已經提前反應對Fed政策轉向的預期。聯博預估，今年底10年期公債殖利率約落在3.75%，未來上漲空間較有限。

聯博認為，由於美國公債價格已提前反映利多，現階段並不宜將資金全部重壓在美國公債，最好以非投資等級債為主，因為不但殖利率較有吸引力，且利差仍有收斂空間，有望帶來資本利得。