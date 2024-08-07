低波動台股基金 優選

台股昨（7）日大漲794點，攀台股史上單日最大漲點。統計2000年以來，大盤單日漲500點以上，台股後市平均表現佳，尤其在大漲後的60天報酬率可超過7%。法人建議，看好台股後市下，投資人可以布局波動相對低的相關台股基金或ETF，藉以掌握後市行情翻揚的漲升空間。

群益投信統計，2000年以來，大盤單日漲點超過500點共有11次，統計前十次大盤後一周、後一個月、後兩個月、後三個月上漲機率近七成以上，平均表現也都是正報酬，而且平均漲幅分別為1.31%、4.20%、6.94%、7.62%表現亮麗。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，大盤本益比從今年高檔20倍已修正來到15倍相對合理評價，加上台股企業獲利持續上揚、預估2024年年增率29%，整體來看，全球景氣仍屬有撐，長多格局可期，這次修正在於台股GDP年增率領先股市短期見高；此外，統計美國大選前兩個月大多屬震盪局面。目前看短期拉回季線上下整理後，無礙中長期偏多趨勢。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股預計將持續受到美國大選的不確定性影響，短線呈現高檔震盪，但台灣經濟基本面穩健，近期國內外研究機構也紛紛上修今年台灣GDP成長率預估值，使台股中長線表現仍可期。隨著庫存調整結束，各產業拉貨動能提升，帶動景氣全面復甦。AI筆電及手機陸續發表，加上蘋果新機的規格提升，也將使相關供應鏈受惠。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股以AI、先進製程相關題材領頭，包括台股權值三王台積電、鴻海與聯發科都是AI產業鏈龍頭，在第3季表現通常也較為震盪，平均漲跌為跌幅2％；直到第4季會重返強勢。隨著AI伺服器算力提升，以及電動車、5G等題材加持，全球對水冷系統的需求進一步擴大，明年會再迎來一波營收的爆發性成長。