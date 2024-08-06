基建類基金 抗震力強

台股及國際主要股市激烈修正，不少股票基金修正幅度超過一至二成，但國內投信發行股票型基金仍有包括第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金等五檔淨值逆勢創新高，這幾檔基金全數投資於防禦型公用事業類股，展現金融市場震盪時的下檔保護力，同時今年以來各期間績效表現穩健。

這五檔淨值逆勢創新高的基金分別為：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、野村全球基礎建設大未來基金、匯豐全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美全球建設收益基金、及元大全球公用能源效率基金等。

8月淨值逆勢創高基建類基金

Bloomberg統計，今年基礎建設的獲利成長率可達7%，相較去年顯著提升。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，全球貨幣政策聚焦點在，美國聯準會9月啟動新一輪降息循環，今年底前，美國及歐洲央行都可能執行1至2碼的預防性降息。

市場普遍預期，這將有利於水電瓦斯與公用事業等防禦類股的評價重估回到合理價值水準，加上產業營收與獲利成長穩定，財務槓桿維持可控性，擁有穩健現金流。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔表示，AI應用在訓練與執行時需大量算力，用電需求勢必提升。此外，2035年包括歐洲及全球許多國家都將開始禁售燃油車，而推動電動車的發展也必須得到電力等基礎設施的支持，對於基礎建設的相關建置需求，也將會有很大程度的增長空間。

林志映指出，近期無論美股、台股、日股等地股市，都出現強勢上攻後的大幅修正，當股價高檔波動風險加劇，建議在資產配置中納入防禦資產部位，提高下檔保護力、降低投資組合波動度，公用事業、基礎建設類股近期持續上揚，成為抵擋全球科技股劇烈動盪的中流砥柱。

儘管防禦類股過去幾年股價漲勢不似科技股，但隨美國進入降息循環，公用事業展現穩健獲利與現金股息配發能力，可望持續迎接投資評值上調，股價存在續揚補漲空間，值得作為資產組合降低波動度的風險平衡配置。