ETF千億俱樂部 添新血

近日市場動盪帶動股債ETF規模產生變化，最新進入千億元ETF俱樂部的是國泰A級公司債，盤面上規模逾千億元的ETF檔數來到16檔新高，群益ESG投等債20+規模首度衝上2,000億元大關，國泰永續高股息則成為高股息ETF最大一檔。

ETF延續大者恆大，據CMoney統計至5日，16檔千億元等級的ETF規模達3.07兆元，占全體258檔ETF合計5.45兆元的56.3%；對比2023年底時僅有八檔，今年千億元的ETF檔數呈現翻倍。此外，2000億元之上來到七檔，也是有史以來最多。

以類型來看，這些大型的ETF中債券有九檔，多於股票的七檔，其中，台股市值型兩檔、台股高股息型五檔、美國公債兩檔、投資等級債七檔。

16檔規模超過千億元的ETF依序為元大台灣50達3,447億元、國泰永續高股息2,830億元、元大高股息2,792億元、元大美債20年2,660億元、復華台灣科技優息2,380億元、群益台灣精選高息2,131億元、群益ESG投等債20+達2,054億元、國泰20年美債1,897億元、元大AAA至A公司債1,709億元、元大台灣價值高息1,575億元、元大投資級公司債1,555億元、中信高評級公司債1,391億元、國泰投資級公司債1,167億元、富邦台50達1,083億元、群益投資級金融債1,031億元、國泰A級公司債1,022億元。

16檔規模逾千億元的ETF

股市歷經上半年大漲後，近期陷入震盪整理，不少股票ETF大幅拉回整理，尤其今年漲多的科技股，連帶ETF規模也跟著縮水；反之，債券ETF則在美國聯準會9月啟動降息機率愈來愈高的情況下，不僅有價格反彈的帶動，還有部分買盤對於降息趨勢明朗及避險性操作，千億元的九檔債券ETF中，除了群益投資級金融債5日規模為未創高外，其他八檔均創新猷。

國泰投信指出，美國總統大選近期選情劇烈變化，加上近期通膨數據劣於市場預期、有所放緩，數據顯示2024下半年降息機率上升，降息後債市多頭行情可期待，建議投資人在選擇債券ETF時，以違約率較低的投等債為首選。