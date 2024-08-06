全球債基金 吸金力強

因為對美聯準會（Fed）降息的預期心理，持續吸引資金流入全球債市，加以股市出現大幅震盪，成為風險趨避的避風港，帶動全球債券基金近月表現平均逾2%，法人建議增加配置以提升投資組合防禦力。

美國最新公布的7月非農數據遠低於預期，加上勞動力市場快速降溫引發市場擔憂致使股市大跌，避險需求驅使美債殖利率大幅走低，其中又以投資等級債市表現較突出。

理柏環球分類統計，近一月全球債券基金不論是當地貨幣或美元計價皆為正報酬且平均逾2%，其中復華全球債券、富蘭克林坦伯頓全球債券、復華5至10年期投資等級債券指數、施羅德環球債券、滙豐環球債券、美盛布蘭迪全球機會固定收益、富達全球債券及首源全球債券等基金更有逾4%表現。

投信法人表示，美國經濟數據明顯放緩，市場預估聯準會最快將於9月啟動降息，也將開啟美國公債殖利率下行趨勢及整體債市資本利得空間，建議可透過聚焦各國高評等公債、公司債及金融債的全球債券基金，掌握此波全球央行降息潮投資機會，或納入投資配置部位兼顧債市收益機會並控制下檔風險。

復華全球債券基金經理人吳易欣指出，隨降息時點接近，美國公債殖利率將從高點逐步下滑，長天期公債與優質的投資等級公司債將受惠。

此外，繼瑞士、瑞典、歐洲、加拿大及英國等主要已開發國家央行降息之後，預期美國下一季也將展開降息循環，其他國家如澳洲、紐西蘭等的貨幣政策也可望逐步由鷹派轉向，將有利全球公債市場表現。

目前基金操作策略仍以公債為主要投資部位，搭配信評有調升機會或信用利差有收窄可能性的公司債。

富蘭克林證券投顧表示，單從一個月就業報告就說美國經濟已經或即將步入衰退仍言之過早，應觀察多幾個月的就業數據及其他經濟活動指標再下定論，考量近期股市震盪加劇，建議可增加高評級的全球債券型基金，提高投資組合防禦力。