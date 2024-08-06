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債券商品夯 投資人追捧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
市場對於聯準會9月降息預期升溫，投資人分散資產配置以降波動並卡位後續降息契機。（路透）
市場對於聯準會9月降息預期升溫，投資人分散資產配置以降波動並卡位後續降息契機。（路透）

全球主要股市近期修正加劇，加上市場對於聯準會9月降息2碼的預期升溫，投資人分散資產配置以降波動並卡位後續降息契機，也促使資金湧向債券市場，債券ETF買氣持續強勁，有16檔7月16日以來日均量逾萬張，以投資級公司債ETF和長天期美債ETF居多。

若以美股S&P500指數為代表，自其7月16日創歷史新高並自高點回落以來，投信發行的債券ETF成交狀況與受益人變化，有16檔產品期間日均量突破萬張，以投資級公司債ETF和長天期美債ETF上榜為多，當中又以群益ESG投等債20+（00937B）交易最熱絡，是唯一日均量突破10萬張的債券ETF，逾14.4萬張，且同期間其受益人數更大增6,243人，同樣為債券ETF之冠，人氣買氣皆旺，可見在市場震盪的狀況下，資產品質佳、具穩健收益性質，且天期較長、有望掌握後續降息帶來的資本利得契機的長天期ESG投資級債更加擄獲人心。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，鑒於市場受到經濟數據與地緣政治等不確定性的干擾而波動頻頻，穩健型資產有望於此階段扮演資金避風港角色。

其中，投資級債除了資產品質相對無虞外，其收益水準亦仍具吸引力，尤以長天期BBB級債更值留意，可說是債信品質與收益優勢兼具，且長天期債於利率政策更為明朗下，於後續降息之際的受惠程度相對高，故結合前述特點優勢之債券ETF值得留意關注。

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